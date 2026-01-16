TRFのDJ KOO（64）が16日、愛知・名古屋大学医学部付属病院でチャリティーライブ「LIVE EMPOWER CHILDREN 2026 LIVE IN HOSPITAL」に出演した。

エイベックスが支援する小児がん基金一般社団法人「Empower Children」が主催するチャリティーライブ。昨年から病院でのライブ開催が始まり、病院でのライブは7回目となった。

自身の経験を原動力に、子どもたちへ元気を与えた。昨年5月にアナフィラキシーのため緊急入院。「その時はこの先仕事ができるのか…とか不安だらけだった」と明かし、「そういうときに家族が面白い話をしてくれたり、仲間たちが『頑張れ！』と動画を送ってくれて、頑張れるきっかけになった」と周囲の笑顔に救われ、「入院しているお子さんも親御さんにも頑張れるきっかけを届けたい」と語った。

この日は「主役はDJ KOOではなく、皆さんです」とあおりながら、「EZ DO DANCE」や「ジャンボリミッキー！」など世代を問わず盛り上がれるDJプレイを披露。子どもたちや保護者、医療スタッフらと一緒に歌って踊り、会場を笑顔であふれさせた。

「LIVE EMPOWER CHILDREN」初開催時から出演し、「機会を増すごとにエンタメを通して元気を与える意義を感じる」と笑みを浮かべた。これからも音楽の力で、病気と闘う子どもたちへの支援を続ける。