歌手の伊藤千晃（３９）、、ピコ太郎（公称６２）、ＤＪ ＫＯＯ（６４）が１６日、愛知・名古屋大学医学部付属病院で小児がん治療支援チャリティーライブ「ＬＩＶＥ ＥＭＰＯＷＥＲ ＣＨＩＬＤＲＥＮ ２０２６ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ＩＮ ＨＯＳＰＩＴＡＬ」を開催した。

小児がんの子供たちを音楽の力で勇気づける活動に賛同するアーティストが集い「生きる力」を届けてきた同プロジェクト。２４年からは、闘病中の子どもたちに直接笑顔を届けるため、厚生労働省指定の拠点病院を中心に訪問してきた。過去６回は様々なアーティストが回替わりで出演し、７度目となる今回は初めて名古屋で開催した。

３人はそれぞれのパフォーマンスを披露。愛知出身で初参加の伊藤は「思い入れのある名古屋で初めて参加できうれしい」と思いをはせると、８歳の息子に選曲してもらった３曲「Ｍｅｒｒｙ Ｇｏ Ｒｏｕｎｄ」など熱唱した。「音楽の力で楽しい時間につながるのであれば、これからも皆さんに楽しい音楽を届けていきたい」。。

ピコ太郎は代表曲「ＰＰＡＰ」の他にも、「Ｍａｎｙ Ｍａｎｙ Ｍｏｎｅｙ」では客席と一体に。「お金ちょうだい」と踊りながら連呼し、会場を笑顔で包み込んだ。来月１５日には、小児がんと闘う子たちの声や言葉、笑い声などを集めて作る「ラフ・ソング」を配信予定。「宝石のようなピカピカな言葉が集まって、どういう曲になるのか今もワクワクしている」と胸を躍らせた。

過去にも参加経験のあるＤＪ ＫＯＯは「エンタメを通して元気にする意義をひしひしと感じる。責任感と同時にやりがいがある」と気を張ったが、ステージに上がると一変。圧巻のＤＪプレイで、病院の一室がまるでクラブの雰囲気に様変わりした。「主役は皆さんでーす」と促すと、「ＥＺ ＤＯ ＤＡＮＣＥ」やＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥの「倍々ＦＩＧＨＴ！」などの“アゲアゲ”曲で会場を盛り上げた。

最後には３人そろってテーマ曲「Ｍｙ Ｈｅｒｏ〜奇跡の唄〜」を合唱。ＤＪ ＫＯＯは「みんながＭｙ Ｈｅｒｏだぜ！イエーイエー」と集まった入院中の患者１００人を元気づけ、多幸感あふれたままイベントを終えた。