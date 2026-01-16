「アバター」最新作公開で“史上最高の興行収入俳優”に、総額約2兆2000億円
米女優のゾーイ・サルダナ（47歳）が、世界興行収入で歴代トップに立った。
「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」の公開により、総額は154億7000万ドル（約2兆2000億円）を突破。「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」のほか、マーベル・シネマティック・ユニバース作品や、「スター・トレック」などの大ヒットシリーズがゾーイの記録を支えている。
ゾーイはインスタグラム動画で、こう喜びを語った。
「“史上最高の興行収入俳優”になれたこの特別な旅に、心から感謝しています。この成果は、幸運にも参加できた素晴らしいシリーズ、私を信じてくれた監督たちのおかげです」
さらに、J.J.エイブラムス（「スター・トレック」）、ジョー＆アンソニー・ルッソ（「アベンジャーズ」）、ジェームズ・ガン（「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」）、ジェームズ・キャメロン（「アバター」）の名を挙げ、「私の中にある可能性を信じ、挑戦させてくれたことに感謝しています。あなたたちの信頼とビジョンは、映画だけでなく、私というアーティストを形作ってくれました」と語った。最後に、ゾーイはファンへの感謝も忘れなかった。
「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」の公開により、総額は154億7000万ドル（約2兆2000億円）を突破。「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」のほか、マーベル・シネマティック・ユニバース作品や、「スター・トレック」などの大ヒットシリーズがゾーイの記録を支えている。
ゾーイはインスタグラム動画で、こう喜びを語った。
さらに、J.J.エイブラムス（「スター・トレック」）、ジョー＆アンソニー・ルッソ（「アベンジャーズ」）、ジェームズ・ガン（「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」）、ジェームズ・キャメロン（「アバター」）の名を挙げ、「私の中にある可能性を信じ、挑戦させてくれたことに感謝しています。あなたたちの信頼とビジョンは、映画だけでなく、私というアーティストを形作ってくれました」と語った。最後に、ゾーイはファンへの感謝も忘れなかった。