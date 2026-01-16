キッコーマン食品は、2月2日に、1／2日分の野菜（パッケージに記載している野菜の量で、1人前あたり、「健康日本21（第三次）」の野菜摂取量の目標値（1日350g）の1／2以上の量になる）を手軽にとることができる「キッコーマン うちのごはんVege おそうざいの素」シリーズから「青菜とレタスのシャキッと炒め」を発売する。

「健康日本21（第三次）」（厚生労働省）では1日あたりの野菜摂取量の目標値を350gとしている。しかし、令和5年「国民健康・栄養調査」（厚生労働省）によると、20歳以上の1日あたりの野菜摂取量の平均値は256gと、94g不足している。

「うちのごはんVege おそうざいの素」シリーズは、複数の野菜を使ってつくる、野菜が主役のおそうざいの素。規定のつくり方の野菜の量で、1人前あたり、「健康日本21（第三次）」の野菜摂取量の目標値の1／2の量の野菜を、手軽にとることができる。野菜不足を解消したい人におすすめとなっている。1袋でごはんによく合うおかず2人前をつくることができる。

「うちのごはんVege おそうざいの素 青菜とレタスのシャキッと炒め」で、用意する材料は、青菜（約200g）とレタス1／2玉（約150g）。フライパンに小松菜やチンゲン菜などの青菜、レタスを順にのせ、油をまわしかけ、ふたをして蒸し焼きにする。その後、そうざいの具（にんにく・赤ピーマン・鶏肉入り）とともに炒めるだけで、約4分で野菜が主役のボリュームおかずができあがる。鶏がらとにんにくをベースに、オイスターソースを合わせ、隠し味にXO醤、花椒を加えることで、ごはんによく合う味わいに仕上げた。

キッコーマンは、ライフスタイルが変化し、調理の時間短縮や簡便化のニーズが高まる中、短時間で本格的な調理ができる商品をお届けし、これからも毎日の手づくりごはんを応援する。

［小売価格］220円

［発売日］2月2日（月）

キッコーマン食品＝https://www.kikkoman.com/jp/kfp