小米技術日本（以下、シャオミ・ジャパン）は、毛絡み防止機能付きで圧倒的な吸引力を誇るハイエンドモデル「Xiaomi コードレス掃除機 G30 Max」と、ゴミを自動で収集するステーション付きのエントリーモデル「Xiaomi ロボット掃除機 H40」を1月15日から販売を開始した。

これまでシャオミ・ジャパンは様々なコードレス掃除機およびロボット掃除機を販売してきたが、今回の新製品はそれぞれのカテゴリにおける新たな価格帯のモデルとなる。消費者のニーズに合わせた最適な1台が、これまで以上に検討しやすくなった。

「Xiaomi コードレス掃除機 G30 Max」の製品特長は、最大280AWの吸引力を生み出す強力な高速ブラシレスモーターを搭載し、深部まで徹底的に掃除する。髪の毛やダニ、さらに大きなゴミまで、あらゆる汚れを簡単に取り除く。また、14気筒サイクロンによるゴミ分離技術によって、ゴミと空気を効率的に分離することで、フィルターの目詰まりを防ぎ、消耗を抑える。これによって、安定した強力な吸引力を維持することが可能となっている。

掃除中はエコ、オート、ターボの3つのモードが利用できるとのこと。オートモードでは、スマートゴミセンサーが周囲のゴミの量を検知し、吸引力を自動的に調整する。リアルタイムでゴミを検知することで、効率的な掃除と省エネを両立し、バッテリーの駆動時間を延ばすことができる。さらに、LEDデジタルディスプレイを搭載しており、床の汚れ具合や吸引力、モード、エラーなどの情報をリアルタイムで表示し、掃除機の状態を直感的に把握できる。オートモードでは、検知した汚れのレベルに応じてインジケーターの色が自動的に変化する。掃除の手間を省きながら、清掃結果を一目で確認し、確実に管理することが可能となっている。

フローリングやタイル、カーペットなど、さまざまな床材に対応した電動ブラシバーには、髪の毛が絡まりにくいコーム状の設計を採用した。髪の毛を強力な吸引力で集めて除去するため、手作業で手入れする手間が省け、絡まりの悩みを効果的に解消する。また、内蔵されたLEDライトが暗い隅に隠れたゴミを照らし出し、より効果的な清掃をサポートする。その他にも、ペットのグルーミング専用ヘッド、ベッドやキャビネット下も掃除しやすい角度調整パイプ、額縁や窓のサッシなど細かい場所のホコリも逃さない2−in−1ブラシノズルなど、様々な掃除ニーズに対応したアタッチメントが付属している。

4000mAhの大容量リチウムイオンポリマーバッテリーを搭載した。エコモードで「2−in−1隙間ノズル」を使用した場合、最長90分間（90分バッテリー持続時間は、Xiaomi内部試験によるもの。2−in−1すき間ブラシ使用時に、エコモードで最大90分間駆動可能）の連続掃除が可能とのこと。電動ブラシバーを装着した状態での使用時間も最長70分。パワフルな吸引が長時間持続する。





「Xiaomi ロボット掃除機 H40」の製品特長は、強力な吸引力によって、ホコリや紙くず、ペットフード、シリアルなどをより簡単に吸い取る。ニーズに合わせて、4つの吸引モードから選択可能。また、コーム状の構造とV字型メインブラシの組み合わせによって、長い髪からペットの毛まで、様々な毛の絡まりを防止することで、より効率的な掃除が可能になっている。

収集したゴミは、掃除完了後にステーションに送られる。ダストバッグの交換が必要になるまで、最長で90日間（90日間はメーカーによる測定データ。20m2のタイルの床面に家庭用ゴミを均等に散布し、1日に2回の掃除を行う家庭環境において、180サイクルの稼働を想定した場合の日数。実際の日数は、住まいの広さや環境などの要因によって異なる場合がある）使い続けることができる。使い捨てバッグによって、ゴミが舞い上がるのを最小限に抑え、手を汚さず清潔にゴミ捨てが行える。アレルギーを持つ人にも最適だとか。コンパクトで洗練されたデザインのベースステーションは、自動ゴミ収集などの基本機能を維持しながら、自宅のインテリアに違和感なく溶け込む。

「Xiaomi ロボット掃除機 H40」はモップも搭載しており、吸引だけでなく水拭きでの掃除が可能。210mLの水タンクを搭載しており、Xiaomi Homeアプリから3段階の水量設定が可能となっている。均一な水流で拭き上げるため、さまざまな床材や汚れに対応し、スマートかつ効率的な掃除を実現する。

初回起動時にはお部屋の間取りをレーザーでマッピング。Xiaomi Homeアプリ上に詳細な間取りが表示される。マップ作成の完了後は、Xiaomi Homeアプリから必要に応じて掃除エリアやモードを設定できるので、自身のニーズに合わせた掃除が可能となる。食べこぼしやカーペットも認識するので、それぞれの掃除に対するアクションなども設定することができる。さらに、複数のセンサーを搭載することで、ロボット掃除機自身がいつでも部屋の状況を把握。立ち往生するのを防ぎ、階段やドアの段差といった複雑な環境でもスムーズに走行できる。20mmまでの段差を乗り越えることもできる。

外出先からでも、Xiaomi Homeアプリを通じてリモートで掃除をコントロールできる。リアルタイムで進捗を確認・管理できるほか、パーソナライズされた設定によって、便利で効率的な掃除を実現する。また、Amazon AlexaまたはGoogleアシスタントによる音声操作にも対応している。

［小売価格］

Xiaomi コードレス掃除機 G30 Max：4万2800円

Xiaomi ロボット掃除機 H40：3万9800円

（すべて税込）

［発売日］1月15日（木）

Xiaomi＝https://www.mi.com/global