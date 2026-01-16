ハウス食品は、てりやき好きのワガママを叶える製品「てりやき風ソース」を、2月9日からスーパーなどで発売する。同製品は、ハンバーガー、サンドイッチ、フライドポテト、ハンバーグなど様々なメニューと相性抜群で、ローストガーリックとジンジャーを使用した、やみつき感とくせになる風味が特徴のソースとなっている。大容量ボトルでたっぷりと使うことができ、「好きなときに、好きなだけ、好きなように」使える。様々な食事に“のせるだけ”“かけるだけ”で家族みんなが大好きな「てりやき味」を楽しめる。内容量は170g。

特徴は、てりやき味をベースにローストガーリックとジンジャーを加え、やみつき感のある本格的な味わいに仕上げた。また、甘めな味をベースにしつつカラメルで焼いたようなコクのあるおいしさで、子どもも大人も楽しめる。

これだけで味が決まるので、食材や料理にのせたり、かけたりするだけで楽しめる。流れすぎず、使いやすい固さを追求したため、日々の食事の味変やお弁当にも活用できる。子どもも大人も喜ぶ味付けで毎日の食卓を楽しく変化させることができる。

同製品は1本でハンバーグ約9個分に使用できるてりやき風ソースが入った、170g大容量ボトル。家族みんな「好きなときに、好きなだけ、好きなように」使える、ワガママを叶える製品となっている。

［小売価格］360円（税別）

［発売日］2月9日（月）

ハウス食品グループ本社＝https://housefoods-group.com