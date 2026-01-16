三菱鉛筆は、ホルダーとリフィルを自由に組み合わせられるカスタマイズペン「スタイルフィット」に、時代に合わせた幅広い選択肢を追加してリニューアルした「スタイルフィット マイスター 4色ホルダー」（軸色：全5色）、「スタイルフィット 3色ホルダー」（軸色：全3色）、「スタイルフィット 5色ホルダー」（軸色：全3色）、「スタイルフィット ジェットストリーム リフィル 0.38mm」（インク色：ブラック、ブルー、レッド／ボール径：0.38mm）を1月27日に発売する。

「スタイルフィット」シリーズは、2009年の発売以降ホルダーとリフィルを自由に選んでお気に入りの1本をカスタマイズできるペンとして、好評を得ている。ホルダーは3色、4色、5色と種類も豊富で、リフィルはボール径やカラーが豊富なゲルインクボールペン、油性ボールペンのジェットストリーム、シャープリフィルから選択できることが特長となっている。

今回は、3種のホルダーとジェットストリーム リフィルに0.38mmを追加する。ホルダーは従来、メタリックなカラーや光沢のある質感のラインアップを中心としていたが、時代の変化とともに、持ち物と調和のとりやすいマットな質感や個性を表現できるカラーなどニーズが多様化してきている。また、選べる、カスタマイズできるという特長は、年齢、性別を問わず求められており、「選べるデザイン、選べるインク。」という新しいキャッチコピーとシンプルなロゴへ刷新し、新たなホルダー、リフィルを追加することで、「スタイルフィット」を多くの人に選んでもらえるシリーズにリニューアルする。

［小売価格］

スタイルフィット マイスター 4色ホルダー：880円

スタイルフィット 3色ホルダー：275円

スタイルフィット 5色ホルダー：330円

スタイルフィット ジェットストリーム リフィル 0.38mm：88円

（すべて税込）

［発売日］1月27日（火）

三菱鉛筆＝https://www.mpuni.co.jp