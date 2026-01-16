

「アミノ バリア オイル」

味の素は、アミノ酸スキンケアブランド「ジーノ」のアミノ バリア オイル（1品種）（20mL（約1.5ヵ月分））を、2月1日から通販サイト限定で8000本（同製品は今後再販する可能性がある）限定販売を開始する。同製品は、日々のゆらぎに負けないしなやかな美肌づくりをサポートすることを目的に、肌バリアで重要な役割を持つ「セラミド」に類似した同社開発のアミノ酸系保湿成分「エルデュウ」を主役に処方開発した。

繰り返す乾燥や肌荒れの原因の一つが肌バリアの乱れといわれている。ジーノ アミノ バリア オイルは、アミノ酸系保湿成分「エルデュウ」（ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル／オクチルドデシル）（保湿成分））を高濃度配合（「ジーノ」ブランド販売品最高濃度）した厳選オイルによって、保湿バリアヴェールが肌を包み込んで密着。うるおいを維持することで乾燥や外的刺激から肌を守り、日々のゆらぎに負けずに自ら整う、しなやかな美肌へと導く。

ジーノ アミノ バリア オイルに使用されているアミノ酸系保湿成分「エルデュウ」は、ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル／オクチルドデシル）の成分で構成され（剤形や成り立ちによって他にも種類がある）、アミノ酸系のセラミド類似体として高い保湿効果（皮膚からの水分蒸散を抑えてうるおいを保ち、皮膚を柔らかく保つ効果）や外部刺激からのバリア機能（乾燥やほこりなど肌荒れを引き起こす外部刺激から肌を守るための働き）を持つ。「ジーノ」ブランドのみならず、口紅やリップグロス、スキンケアクリーム等、唇や肌の“うるおい保持”を訴求する化粧品原料として化粧品メーカーから高い評価を得ている成分となっている。

同社はこれからも最新のアミノ酸研究に基づき、アミノ酸で肌本来の力を引き出し、すこやかな美肌の実現に貢献するとともに、アミノサイエンスで人・社会・地球のWell−beingに貢献していく考え。

［小売価格］3850円（税込）

［発売日］2月1日（日）

