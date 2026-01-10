こんなの待ってたーーーッ！【ユニクロ】バズる前に買いたい♡「新作ボトムス」

「こういうのが欲しかった！」と思わず声が出てしまいそうなパンツやスカートが【ユニクロ】から登場。シンプルで合わせやすいのに、今っぽさときれい見えを両立できそうなラインナップです。話題になる前に手に入れておきたい、バズる予感たっぷりの「新作ボトムス」を、ぜひチェックして。

下半身を軽やかにカバーするフレアキュロット

【ユニクロ】「ナイロンキュロット」\3,990（税込）

人気のボリュームシルエットと、大人の上品さを両立できそうなキュロット。脚のラインを拾いにくいゆったりとしたフレアシルエットと、安心感のある深めの股上は、下半身が気になりがちな大人世代にぴったり。透け感のないナイロン素材で、きちんと感を出しながらもこなれた雰囲気を演出できそうです。寒さが残るうちはタイツを合わせて、暖かくなったら素足でも楽しめそうな1本。2月中旬発売予定。

美脚と穿き心地を両立できそうな上品パンツ

【ユニクロ】「感動スリムパンツ」\3,990（税込）

ユニクロと【東レ】が共同開発した素材を使った「感動パンツ」シリーズは、公式サイトによると「驚くほど軽く、ストレッチがきいて心地よく、上品に見える」のが特徴。快適な穿き心地にこだわりながらも、見た目は上品なスラックス。センタープレスとやや細めのシルエットによって、脚のラインをきれいに見せてくれそうです。

シルエットできれい見えするベイカースカート

【ユニクロ】「コットンミディスカート」\3,990（税込）

トレンドのワークスタイルを大人世代も取り入れやすそうなのが、こちらのミディスカート。ベイカーパンツのようなパッチポケットがワークテイストを演出しつつ、腰まわりをさりげなくカバーする効果も期待できそう。コットン素材でカジュアルな雰囲気ながら、ナローシルエットとバックスリットのおかげで上品な大人っぽさも感じさせます。1月下旬発売予定。

美ラインとドット柄でコーデを新鮮に見せるスカート

【ユニクロ】「マーメイドマキシスカート」\3,990（税込）

レトロなフェミニンさが、トレンド感たっぷりなマーメイドスカート。裾に向かってなだらかに広がる曲線的なラインが、下半身をほどよくカバーしながら魅力的に見せてくれそうです。甘くなりがちなドット柄も、小さめなら落ち着いた雰囲気に。裏地付きのポリエステル素材なので透けにくく、タイツを合わせれば冬の終わりから活躍してくれそうです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N