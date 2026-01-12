阪神・淡路大震災から31年となるのを前に、犠牲者らの氏名を刻む「慰霊と復興のモニュメント」（神戸市中央区・東遊園地）に1月16日、新たに12人の銘板が追加され、セレモニーが開かれた。

モニュメントは2000年1月に設置。銘板は今年度（2025年度）の12人を合わせて、5082人分となった。

兵庫県芦屋市のアパートで亡くなった足田伸二さん（当時26歳）の銘板も取り付けられた。伸二さんはレーサーになるのが夢だった。姉の小林二三代さんは「ようやく銘板に名前を連ねることができた。ようやく亡くなった両親に報告できる。弟は震災で下敷きになり即死した。震災後、国際A級ライセンスを取得した通知が来た。せめて生きている間に、と思っていたが、弟は地道に努力を続けていたのだと思い、胸が熱くなった」と話した。

亡くなった足田伸二さんの姉・小林二三代さんとモニュメント運営委員長で俳優・堀内正美さん〈2026年1月16日午後 神戸市中央区・東遊園地〉

震災復興支援コンサートの開催に力を注ぎ、昨年8月に76歳で亡くなった元兵庫県職員・田平純吉さんの銘板も取り付けられ、コンサートで詩を朗読してきた俳優の竹下景子さんも立ち会った。竹下さんのいとこも芦屋市で被災したことから、「私ができることがあったら」と1999年から朗読を続けている。「田平さんには家族のように温かく接していただいた。復興する姿や、これからの希望や未来を題材にした詩を読ませていただき、一言でもお礼を言いたかった。この場にいるだけでも胸がいっぱいになる。田平さん、神戸を大事にする人たちの思いを教えていただき、ありがとうございました。（自身が名誉館長を務める）『子ども本の森 神戸(東遊園地内）』でしっかり伝えていきます」と誓った。