[1.16 U23アジア杯準々決勝 日本 1-1(PK4-2) ヨルダン ジッダ]

　渾身のシュートは、止められてもゴールに進んだ。U-21日本代表はPK戦の末に4-2で勝利。2人目のPKキッカーFW道脇豊(ベフェレン)のシュートは、一度GKにセーブされて頭上に飛ぶも、地面に着地後ドライブ回転とともにゴールに吸い込まれた。

「止められた瞬間は、外しちゃったなと」(道脇)。だが、天高く飛んだボールは回転しながらゴール前に落下した。「スピンのかかり具合を見て、これ入るかもなと思った」。そう感じた道脇は表情を変えずに相手GKの様子を凝視した。

「(ゴールに入るところを)ずっと待っていた。GKにも気づかないでくれと思いながら祈っていた」。思いはボールに乗り移り、ゴール方向へ。喜び勇んでいた相手GKに気づかれることなく、ボールはそのままゴールネットを揺らした。

　すでに先攻の1本目で市原吏音がど真ん中に決め、相手の1本目はGK荒木琉偉が好セーブで止めた。そして、2本目を務めた道脇の思わぬ“ラッキー”ゴールで、チームはさらに勢いに乗った。道脇は仲間からも「これこれ、これは勝ったよ」と笑顔で迎えられたという。

　ゴール脇にいたGK荒木は、道脇のゴールを横目で見ていた。「あ、入りそう」。次の出番を待ちながら、勝利を予感した。「ああいうところから自分たちの流れになった」。そう振り返る守護神は相手の4本目を再びセーブし、4-2で勝利が決まった。

　すでにSNS上では大きな反響を呼んでおり、道脇も「あんまりうれしくないバズり方だけど……でも入った分にはゴールはゴール」と勝利を噛みしめる。「あれで和んで、チームも勝つ雰囲気になった」と笑いつつ「結果的にはよかったけど、FW的にはしっかり次は決めたい」と気を引き締めていた。

(取材・文　石川祐介)