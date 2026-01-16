『放課後アシンメトリー【描き下ろし付き電子単行本】』、ラ・ロズレで先行配信！配信記念フェア開催
先日完結した『放課後アシンメトリー』(著者：しもくら)が、描き下ろし漫画付き電子単行本版として、BL専門電子書籍サービス「La Roseraie(ラ・ロズレ)」にて、どこよりも早く先行配信を開始。さらに単行本版配信を記念して、著者の関連作品が無料で読めるお得なフェアが開催されている。
『放課後アシンメトリー【描き下ろし漫画付き電子単行本版】』配信記念フェアは、2026年1月29日(木)までの開催となっている。詳細は公式サイトにて。
【あらすじ】
小柄なことがコンプレックスの高校一年生、玉城は真面目な優等生。ある日、クラスメイトである長身イケメンの瀬野に自慰を見られてしまう。
玉城は瀬野を警戒するが、"秘密の共有”を通して交流が深まるうちに、瀬野に惹かれていって──？
(C)しもくら／La Roseraieコミックス
