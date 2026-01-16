ハウス食品は、便利なチューブ入りペーストの大容量タイプ「からし明太子ペースト（160g）」を、2月9日からスーパーなどで発売する。からし明太子の旨味と辛味が特徴のペーストで、ほぐす手間なく好きな量だけ使うことができるため、パスタやうどん、明太マヨなどさまざまな用途に使える。内容量は160g。

からし明太子ペーストにたっぷり使える160gの大容量タイプが登場する。1本でパスタ5食分に使用可能。からし明太子をほぐす手間なくパスタやうどん、おにぎりなどにそのまま使える手軽で便利なチューブタイプとなっている。パスタとよく合う風味に仕立てた。

生のからし明太子を使った手作りのからし明太子パスタはとてもおいしいが、からし明太子を家に常備していなかったり、調理に手間がかかったりすることもある。そこで、2023年に「辛子明太子ペースト（40g）」を発売し、手軽にからし明太子の味わいを楽しめる製品として好評を得ているという。その中で、消費者から“もっとたっぷりパスタに使いたい”との要望を受け、1本でパスタ5食分に使える160gの大容量タイプを新たに発売する。からし明太子が好きな人にも満足してもらえる使い勝手と、たっぷり使える喜びを追求した製品となっている。

からし明太子のおいしさをどのように届けられるか、試行錯誤を重ねてきた。小容量タイプ（40g）のからし明太子ペーストを発売して以来、日々研究を続け、今回パスタだけでなく、うどんやおにぎりにもよく合う便利なチューブ入りからし明太子を実現した。普段、からし明太子を食べている消費者にも便利なだけではなく、からし明太子本来のおいしさを感じてもらえる製品になっている。

同製品は、パスタやうどんにそのまま和えるだけで、しっかりとした旨味と辛味が広がる本格的なからし明太子料理を簡単に作ることができる。ほぐす手間がなく、必要な分だけ使えるため、忙しい日々の食卓でも手軽にからし明太子の味を楽しめる。

［小売価格］430円（税別）

［発売日］2月9日（月）

ハウス食品グループ本社＝https://housefoods-group.com