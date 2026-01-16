キッコーマン食品は、2月2日に、満足感のある副菜を簡単につくることができる「キッコーマン うちのごはん 彩りレンジの素」シリーズを発売する。「コクうまポテトサラダ」と「ふんわり具だくさんオムレツ」の2アイテムとなる。

今回新発売する「うちのごはん 彩りレンジの素」シリーズは、調味料と具材が入った袋に材料を入れて電子レンジで加熱するだけで、2〜3人前の満足感のある副菜を短時間でつくることができる、レンジ専用調味料。難しい味付けや火加減の調整は不要で、フライパンや鍋を使わずに調理ができる。忙しい日の追加の一品としてはもちろん、お弁当やお酒のおつまみにもおすすめだとか。

「うちのごはん 彩りレンジの素 コクうまポテトサラダ」では、用意する材料は、じゃがいも2個とマヨネーズ（大さじ2）だけ。じゃがいもを600Wの電子レンジで9分加熱し、マヨネーズを加えてつぶしながら混ぜれば、好みの食感に仕上がる。とうもろこし、たまねぎ、にんじん、赤ピーマン入りで、満足感のあるポテトサラダをつくることができる。

7種の野菜だしをベースに、マスタードと黒胡椒、レモン果汁をアクセントに加えた。さらに隠し味のスモークしょうゆで、燻製感とコクのある味わいを楽しめる。

「うちのごはん 彩りレンジの素 ふんわり具だくさんオムレツ」では、用意する材料は、たまご3個だけ。溶きたまごを600Wの電子レンジで3分10秒加熱し、さらに1分蒸らせば、ふんわり食感のオムレツができあがる。じゃがいも、赤ピーマン、たまねぎ、にんじん入りで、野菜のうま味を感じることができるやさしい味わいとなっている。難しい火加減をすることなく電子レンジだけで調理ができ、きれいに整った形に仕上がる。

キッコーマンは、ライフスタイルが変化し、調理の時間短縮や簡便化のニーズが高まる中、短時間で本格的な調理ができる商品を届けて、これからも毎日の手づくりごはんを応援していく考え。

［小売価格］各300円（税別）

［発売日］2月2日（月）

キッコーマン食品＝https://www.kikkoman.com/jp/kfp