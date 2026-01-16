ザ・キャピトルホテル 東急は、レストラン＆バーにおいて春の代名詞“桜”をテーマに、春の訪れを感じさせる華やかなメニューを3月1日から順次展開する。

メインダイニングの日本料理「水簾」では旬の味覚をふんだんに使用した見目麗しい花見懐石を用意。ラウンジ「ORIGAMI」では新作の桜パフェやドリンク、「ザ・キャピトル バー」では香しい上品なカクテルなど、利用シーンに合わせて楽しめる。また、ペストリーブティック「ORIGAMI」では和テイストの愛らしいロールケーキをラインアップ。桜色の華やかなスイーツは心躍るおうち時間を彩る。都心でありながら緑豊かな山王の地で、陽春の心安らぐひとときを過ごしてほしい考え。



「花見懐石」

日本料理「水簾」の「花見懐石」では、満開の桜を思わせる、麗らかな趣の懐石料理として用意した。白魚や筍、うるい、ふきのとうなど、芽吹きの季節を告げる春の味覚を随所に織り込み、桜の花びらをかたどった百合根が、ひと皿にやさしい彩りを添える。前菜からお造り、焼物、水菓子に至るまでの全8品は、受け継がれてきた技を礎に、今の感性を静かに映した仕立てした。目にも美しく、香りや味わいの移ろいとともに、五感で春を愛でるひとときを楽しめる。



「桜パフェ」

ラウンジ「ORIGAMI」の「桜パフェ」は、桜餅をイメージした新作のパフェ。桜風味のアイスや苺のクリーム、和三盆、⼩倉餡など和のエッセンスを贅沢に取り入れた⼀品となっている。トップには紅白の白玉と、春風にそよぐイメージのラングドシャを添えている。水庭を見渡す開放感あふれる空間で、自然光が柔らかに差し込む日中からシックな夜のひとときまで、シーンにあわせて楽しめる。



「桜ドリンク セレクション」

ラウンジ「ORIGAMI」の「桜ドリンク セレクション」は、やさしい⽢さのサクラシロップにソーダを合わせ、桜風味のアイスを浮かべた「桜スカッシュ」、ほんのりと桜が香るすっきりとした味わいの「桜の紅茶」など、春の訪れを感じさせる淡いピンク色のドリンクを取り揃えた。ホテルメイドのスイーツとともに、桜の香りに包まれる優雅なひとときを過ごしてほしいという。



「桜カクテル セレクション」

「ザ・キャピトル バー」の「桜カクテル セレクション」では、桜が花開く優雅な季節にふさわしく、淡い紅色のカクテル2種がバーの空間を華やかに彩る。フレッシュミントの清涼感に桜のエッセンスが溶け込んだ「桜モヒート」、桜のリキュールがシャンパンにロゼ色の輝きを添える「桜ロワイヤル」。いずれのカクテルにも、春の訪れを告げる桜の漬け花を浮かべ、グラスの中に広がる上品な香りと色彩が、季節の情緒を静かに映し出す。



「桜ロールケーキ」

ペストリーブティック「ORIGAMI」の「桜ロールケーキ」は、桜餡、餅、白鹿の子豆、生クリームをもっちりとした米粉のスポンジ生地でふんわり包み込み、桜風味のクリームでデコレーションした。爽やかな酸味のグリオットチェリーのコンフィチュールをアクセントとして忍ばせることで、味わいに軽やかな奥行きをもたせている。春風に舞う桜の花びらを思わせるチョコレートを添え、和と洋が調和する、春爛漫のロールケーキに仕立てた。

［日本料理「水簾」の「花見懐石」概要］

期間：3月1日（日）〜3月31日（火）（事前予約制）

時間：17:30〜21:00（L.O.）

料金：2万5300円

予約・問い合せ：03−3503−0873（水簾直通）

［ラウンジ「ORIGAMI」の「桜パフェ」概要］

期間：4月1日（水）〜4月30日（木）

時間：11:00〜21:30（L.O.）

料金：

桜パフェ：3542円

桜ドリンク セレクション：1771円〜

問い合わせ：03−3503−0872（ORIGAMI直通）

［「ザ・キャピトル バー」の「桜カクテル セレクション」概要］

期間：3月1日（日）〜4月30日（木）

時間：15:00〜23:00（L.O.）

料金：「桜モヒート」 3289円／「桜ロワイヤル」 3921円

問い合わせ：03−3503−0874（バー直通）

［ペストリーブティック「ORIGAMI」の「桜ロールケーキ」概要］

期間：3月15日（日）〜4月14日（火）

時間：11:00〜21:00

料金：1本 3024円／ピース 788円（消費税8％を含む）

予約・問い合せ：03−3503−0872（ORIGAMI直通）

※いずれも数量限定販売となるので、売切れ次第終了となる

※表示金額にはサービス料・消費税が含まれている

ザ・キャピトルホテル 東急＝https://www.tokyuhotels.co.jp/capitol-h