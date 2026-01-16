FA¤ÎÌÜ¶Ì¡¡B¥¸¥§¥¤¥º¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤¬¥á¥Ã¥Ä¤È¹ç°Õ¡¡3Ç¯Áí³Û1²¯2600Ëü¥É¥ë
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤òFA¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ü¡¼¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥ÈÆâÌî¼ê¡Ê27¡Ë¤¬¥á¥Ã¥Ä¤È3Ç¯Áí³Û1²¯2600Ëü¥É¥ë¡ÊÌó197²¯3100Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤·¤¿¤³¤È¤ò16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡FA¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤¬¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥á¥Ã¥Ä¤È¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤ò¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥óµ¼Ô¤¬X¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡£
¡¡¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤Ï2016Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È2½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ66°Ì¡Ë¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ËÆþÃÄ¡£19Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È21Ç¯¤Ë¤Ï159»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.298¡¢29ËÜÎÝÂÇ¡¢102ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÍâÇ¯¤â159»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.290¡¢24ËÜÎÝÂÇ¡¢93ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³ºÇÂ¿°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÔÆ°¤ÎÍ··â¼ê¤È¤·¤ÆÂÇÀþ¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ïº¸É¨¤Î¸Î¾ã¤Î¤¿¤á¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ò·ç¾ì¤·¤¿¤¬¡¢139»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.311¡¢18ËÜÎÝÂÇ¡¢94ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë¤â¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤«¤é³°¤ì¤¿¤¬¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ËÉüµ¢¡£Éé½ý¤Î±Æ¶Á¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï½éÂÎ¸³¤ÎÆóÎÝ¤â¼é¤Ã¤¿¡£