　17日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比310円安の5万3750円と急落。日経平均株価の現物終値5万3936.17円に対しては186.17円安。出来高は7124枚となっている。

　TOPIX先物期近は3647ポイントと前日比21.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は11.68ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53750　　　　　-310　　　　7124
日経225mini 　　　　　　 53750　　　　　-310　　　115310
TOPIX先物 　　　　　　　　3647　　　　 -21.5　　　　8770
JPX日経400先物　　　　　 32855　　　　　-105　　　　 756
グロース指数先物　　　　　 718　　　　　　-1　　　　 440
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース