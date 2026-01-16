日経225先物：17日2時＝310円安、5万3750円
17日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比310円安の5万3750円と急落。日経平均株価の現物終値5万3936.17円に対しては186.17円安。出来高は7124枚となっている。
TOPIX先物期近は3647ポイントと前日比21.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は11.68ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53750 -310 7124
日経225mini 53750 -310 115310
TOPIX先物 3647 -21.5 8770
JPX日経400先物 32855 -105 756
グロース指数先物 718 -1 440
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
