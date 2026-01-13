阪神・淡路大震災の翌年に生まれた今井絵里菜さん（29）は、神戸で多くの“気付き”を得た。



京都で生まれ育ち、神戸大学への進学を機に神戸へ移った今井さん。神戸の街で、阪神・淡路大震災で友人や同僚を亡くした人に多く出会った。自身は被災経験はない。それでもこの街に流れる記憶の重さは、必ず垣間見えるという。

神戸大学・六甲台キャンパスから望む神戸市街地＜2026年1月9日撮影 神戸市灘区＞

「人は、自分の暮らしが揺らいだときに初めて、『社会』や『助け合い』という言葉を思い出すのかも知れない」と話す。それまでは、どこか遠くで起きた話として聞き流してきた出来事が、ある日突然、足元に現れる。どれも起きてから考えるには遅いことばかりだ。

阪神・淡路大震災で全国から支援を受けた神戸。その経験から、神戸の人々は他の地域で災害が起きるとボランティアに向かう人が多いと聞いたことがある。震災が起きた1995年は“ボランティア元年”。今井さん自身も、東日本大震災から数年後に、大学の団体を通じて東北の復興支援活動に参加した。周りの友人が参加していたことが後押しになったという。

ルミナリエ会場で

大学で気球温暖化や大気汚染への対策について学び、環境問題の訴訟に原告として関わった。夏、35度以上の猛暑日は常態化し、線状降水帯による集中豪雨で河川が氾濫し床上まで浸水するということも、いつ起こってもおかしくないところまで気候変動は進行している。2024年には能登半島で地震から少しずつ復興が進んでいたところに記録的な豪雨が襲った。今井さんは、「『複合災害』と呼ばれるが、地震のあとに豪雨や猛暑が重なれば、被害はさらに深刻になる。気候変動は、災害をより厳しいものにしてしまう」と訴える。

学生時代から、国連気候変動枠組条約締約国会議（COP）にも積極的に参加し、海外の学生たちとも対話を重ねた。そこで気づいたのは「日本は、災害や環境問題に対する意識を持つ“環境先進国”であるという認識が大きく変わった」ということ。

2018年12月、ポーランド・カトヴィツェで開催された第24回気候変動枠組条約締約国会議（COP24）に参加した今井絵理菜さん

COPでのアクションを振り返って自身で描いたイラスト

大学がある六甲台という高台から南へわずか3キロの場所で、将来にわたって大量の二酸化炭素を排出し続ける発電所が動き始めた。当初、問題を“自分事”として関わろうとしといたわけではない。むしろ、「神戸で暮らし、たまたま知ってしまった」という気持ちから。そして「その声が届く範囲を少しでも広げたかったから」と思った。

風力発電機の近くで（デンマーク）

裁判はひと区切りを迎えた。司法の場では、気候変動によって「いつ、どこで、どのような災害に遭うのか」は予測が難しく、その危険はまだ具体的に迫っていないとして、主張を退けられた。「災害への不安も、将来起こるかどうかわからない抽象的なものにすぎず、法的に守る対象にはならない」との判断だ。

大阪・関西万博 ウェールズ政府主催・SDGｓイベント「ウェールズと日本が紡ぐ未来とは」にも登壇＜2025年10月7日 大阪市此花区・夢洲＞

今井さんはモデレーターとして「持続可能な社会、日本とウェールズの比較」などの課題に触れた

阪神・淡路大震災も、起こる前は「いつか」起きるかもしれない出来事だったはずだ。その「いつか」が、ある日突然、現実になる。



気候変動による災害も、いつ、どこで起きるのかは正確には分からない。一方で、気候変動は、人間の活動が原因で進んできたものである。大量にエネルギーを使い、温室効果ガスを出し続ける経済活動を見直すことは、未来の災害を減らすことにもつながる。

現在は、自治体の気候変動対策、計画に関わっている。

今井さんは、「いつ自分事になってもおかしくない出来事は、災害だけではない。身の回りにたくさんある。視線を少し外に向ければ、同じ構図は世界にも広がっている。紛争で住む場所を追われる人、干ばつや洪水で暮らしを失う人。遠い国の出来事のようでいて、私たちが選んできた社会のあり方と無関係ではない」と話す。

これからも起こりうる災害が、“人災”によって広がることがないよう、今井さんは気を引き締める。「私は大きな災害を経験していない。でも環境問題も災害も、“まだ起きていないから”といって目を背けていると、ある日突然、現実になる。深刻になる前に備えておかなければ」。