コレサワが、自身初となる単独日本武道館公演の模様を収録したライブBlu-ray『コレサワ LIVE TOUR 2025 あたしを選んだ君と行く武道館』を3月18日にリリースする。

（関連：Kis-My-Ft2、マルシィ、コレサワ、TREASURE、Tele、TOMOO……注目新譜6作をレビュー）

本作には、公演で披露された全25曲に加え、オープニングSE等を含むステージの模様をフルパッケージで収録。代表曲「たばこ」や「元彼女のみなさまへ」をはじめ、最新アルバムからの楽曲や日本武道館バージョンのアレンジなど、コレサワのライブパフォーマンスの魅力を凝縮した内容となっている。

さらに、コレサワ本人に加え、ひぐちけい、ウチボリシンペの3名が参加した副音声（オーディオコメンタリー）も収録。公演の演出を手掛けたメンバーによる当時の思い出や制作秘話など、ここでしか聞けない裏話が語られている。

また特典として、当日のコレサワ衣装を着用した“れ子ちゃん”をセットして楽しめる、日本武道館ステージをデフォルメした『武道館のおっきいれ子ちゃんステージアクスタ』が封入される。

本作の発売を記念し、期間限定で衣装展、パネル展が開催されることも決定。衣装展では、日本武道館公演にて着用した衣装を展示。パネル展では、開催店舗にて対象商品を購入すると抽選で展示パネルがランダムでプレゼントされる。詳細は公式サイトにて確認可能だ。

（文=リアルサウンド編集部）