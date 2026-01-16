緊張が続くイラン情勢をめぐり、ペゼシュキアン大統領は16日、ロシアのプーチン大統領と電話会談しました。

ペゼシュキアン大統領との会談で、プーチン大統領は「緊張緩和の努力を続ける」として、アメリカの軍事介入を避けるため、仲介する姿勢を見せたということです。イランは前日にも中国と協議するなど事態収拾に向け、外交工作を活発化しています。

イランのデモは発生から20日、インターネットの遮断は続いていて、詳しい状況は依然はっきりしません。こうした中、イラン内部の情報を収集している団体は、当局による激しい弾圧があったと主張しました。

ノルウェーに拠点を置くイランの人権団体

「若者たちが声を上げてデモをしていたところ、当局が屋上から群衆に向けて重機関銃で発砲し始めました。8日の夜、一つの病院だけで80体もの遺体が運び込まれたのです」

転機は先週の8日から9日にかけて。当局が一斉に制圧に乗り出し、3000人以上とされる犠牲者の大半がこの時に亡くなったといいます。

そして今週。街頭での激しい抗議活動は見られなくなったとの見方も。

当局の狙い通り、事態は収拾に向かうのか、専門家は一時的に武力でおさえつけたにすぎないといいます。

専門家

「この反体制デモの発端となった不満や原因は、今も人々の中に依然として残っている。デモはまた必ず激しさを増すだろう」

一連のデモでは1万人を超える市民も拘束されたとみられていて、国際社会は一刻も早い解放を呼びかけています。