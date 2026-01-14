アル・グリーン（Al Green）が、ニューEP『To Love Somebody』をFat Possum Recordsからリリースした。

今作には、ビー・ジーズの1967年のヒット曲「To Love Somebody」をはじめ、イギリス人シンガーソングライターのレイ（RAYE）をフィーチャーした2023年のシングル「Perfect Day」の未発表バージョン、THE VELVET UNDERGROUNDの「I Found A Reason」、R.E.M.の「Everybody Hurts」のカバーを収録。グリーンの特徴的なスタイルが余すことなく発揮されている。

グリーンは、「ファット・ポッサム（・レコードの関係者）が私のスタジオに来て“To Love Somebody”と“I Found A Reason”を掛けてくれた時、私はすぐさま繋がりを感じ、ハーモニーで満たされました」とコメント。続けて「音楽が私に語りかけたのです。そして私たちはすぐに作業に取り掛かりました」と語った。

また今作は、ファット・ポッサム・レコードの創設者の1人であるマシュー・ジョンソンがプロデュースを手がけ、グリーンは再びハイ・リズム・セクションと共にスタジオ入りを果たしている。メンバーは、チャールズ・ホッジス（オルガン）、リロイ・ホッジス（ベース）、アーチー・“ハビー”・ターナー（ピアノ）、ウィル・セクストン（ギター）、ブッカー・T＆ザ・MG’sのスティーヴ・ポッツ（ドラム）らが参加。さらにレスター・スネルによるストリングス・セクションのアレンジも加わって、各曲からグリーンならではの独自のタッチとフィーリングが放たれている。

THE VELVET UNDERGROUNDのルー・リードは、かつて「僕もあの人のようなサウンドにしたかった。アル・グリーンだよ！ でも、どうしても出来なかった。人前でそんな真似して恥をかきたくなかったんだ。アルみたいなサウンドにしたかったよ」と語っている。そして今、グリーンはTHE VELVET UNDERGROUNDの「I Found A Reason」と、ルー・リードの「Perfect Day」で、彼のトレードマークであるソウルフルな歌声を存分に披露した。

グリーンは「Perfect Day」について、「ルー（・リード）によるオリジナルの“Perfect Day”が大好きでした。すぐさま最高の気分を運んでくれます。そのオリジナル曲のスピリットを守りつつ、我々の自分らしさとスタイルを付け加えようと考えました」とコメントしている。

さらに、2024年にアルが発表したR.E.M.の「Everybody Hurts」に関して、R.E.M.のフロントマン マイケル・スタイプは「バンドを代表して言わせてもらうと、これほど光栄で、これほど有難いことはありません。本当に恐縮させられます。これは我々にとって偉大の瞬間です」とコメントを寄せている。

（文=リアルサウンド編集部）