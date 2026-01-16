【今日の献立】2026年1月17日(土)「根菜のうま煮つけそば」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「根菜のうま煮つけそば」 「白菜とシラスの蒸し煮」 「豆腐の簡単つくね焼き」 の全3品。
お蕎麦屋さんでの定食のような和食献立。日本酒を楽しみながらゆっくり味わいたいですね。
【主食】根菜のうま煮つけそば
根菜がたっぷり入った温かい汁に、そばをつけていただきます。少しトロミをつけると温かく食べやすいです。
調理時間：30分
カロリー：697Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
豚バラ肉 (薄切り)100g
ゴボウ 6~8cm
ニンジン (中)1/5本 レンコン 3~5cm
カブ (中)1/2個
だし汁 500ml
＜調味料＞
みりん 大さじ3
しょうゆ 大さじ3
＜水溶き片栗＞
片栗粉 大さじ1
水 大さじ2
＜薬味＞
白ネギ (輪切り)適量 ショウガ (すりおろし)適量
ニンジンとレンコンは皮をむき、厚さ3〜5mmのイチョウ切りにする。カブは皮をむいて乱切りにする。＜水溶き片栗＞の材料を混ぜ合わせる。
ひと手間ですが、この作業によってかたい根菜に味がしみこみやすくなります。
2. だし汁を加え、ひと煮たちさせる。火を弱め、豚バラ肉を1枚ずつ広げて入れ、レンコン、カブを加え、中火でアクを取りながら煮る。
3. ＜調味料＞の材料を加え、蓋をして5〜6分煮る。分量外の塩少々で味を調えて＜水溶き片栗＞を加え、混ぜながらトロミがつくまで煮て器に注ぐ。
4. そばを表示通りにゆでる。そばがゆで上がったら冷水でしめ、水気をきって皿に盛り、(3)と＜薬味＞を添える。
温かいそばがお好きな場合は、冷水で締めず、温かいままでも良いです。
【副菜】白菜とシラスの蒸し煮
白菜の水分でシラスが釜揚げのようにふっくらしっとりと蒸しがあります。ゴマ油で香りをつけて食べやすく。
調理時間：15分
カロリー：80Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
シラス干し 大さじ4
酒 大さじ1
しょうゆ 小さじ1
ゴマ油 小さじ1
2. 白菜が柔らかくなったらしょうゆを加え、混ぜ合わせる。仕上げにゴマ油を回しかけ、器に盛る。
【副菜】豆腐の簡単つくね焼き
豆腐と卵を混ぜて、みそで味付けした素朴な味のつくねです。のりが味のアクセントに。
調理時間：20分
カロリー：206Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
卵 1個
＜調味料＞
かつお節 1袋(2.5g)
みそ 大さじ1
きび砂糖 小さじ1
片栗粉 大さじ2
ゴマ油 大さじ1
焼きのり 1/2枚
粗熱を取る時間は調理時間に含まれません。
2. 卵を割り入れ、木綿豆腐と一緒にかき混ぜる。＜調味料＞の材料を加え、さらに均一になるまで混ぜる。
3. フライパンにゴマ油を入れ、弱火〜中火にかける。(2)を大さじ1杯分くらいずつ、丸く流し入れる。蓋をして、焦げないよう気をつけながらじっくり焼く。
4. (3)の蓋をあけてひっくり返し、焼き色が付くまで焼く。焼きのりをつくねの大きさに合わせて切り、上にのせて器に盛る。
