“今すぐ”に応えるベビーシッター派遣　「育児が楽しく幸せに」課題解決へ

子育て世代の“今すぐ”に応えるサービスが注目を集めています。

子どもを持つ家庭に駆け付けた「119」。

その正体はベビーシッターです。

富裕層向けから一般家庭の身近な支えに。

育児の“今すぐ”に応える新たな選択肢とは。

2025年1月に本格的に始動した「育児119」は、小学6年生までの子どもを持つ家庭を対象に、最短1時間でベビーシッターを派遣するサービスです。

当日でも電話やLINEで依頼でき、利用料金は1時間あたり1800円から。

現在は、1都5県でサービスを展開しています。

引っ越し後の片付けを行うため、1時間だけサービスを利用した家庭は「1人でできるのですごく助かる。ぜひ私が病気の時もまたお世話になりたい」と話しました。

共働き世帯の増加や核家族化が進み、頼れる人が近くにいない家庭も増えている中、24時間365日すぐ来てくれる対応力に、必要なときだけ利用できる気軽さ、さらにマッチング率90％以上のつながりやすさ、これらを強みに2025年1月の本格始動以降、月の利用件数は右肩上がりに伸びています。

体制を支えているのが、保育士などの資格を持った人や独自の研修を受けた“頼ってさん”と呼ばれるベビーシッターです。

時給は1250円からで、2025年12月末時点での登録者は490人。

SNSなどで共感が広がり、160人以上が登録手続きや面接待ちの状態です。

神奈川・川崎市のカフェで行われたのは、現役の“頼ってさん”と活動に関心を持つ人たちの交流会です。

志願者：

“どうしよう”となった時、リアルタイムでつながれたりする？

現役：

運営にとにかく電話、絶対に出てくれるので。「育児119」はみんなで家庭を守っていく・動いている。

“頼ってさん”志願者：

自分も（育児が）つらかった時期もあるので、この119は（手を）差し伸べられると思う。“1人じゃない”を伝えられたらいい。

交流会を通じ、活動により魅力を感じたという志願者。

それは現役側も同じ思いのようです。

現役“頼ってさん”：

リアルな駆けつけの悩みとかを聞けるので良い。こうやって仲間がいるから続けられる。

個人で働くことが多いベビーシッター。

交流会で仲間意識が芽生えれば、シッターの孤独感の解消やサービスの質の向上といった効果にもつながります。

将来的には全国47都道府県にサービスを拡大させ、誰もが使える“育児のインフラ機能”としての役割を担っていきたい考えです。

育児119運営「なつのそら」・石黒和希代表：

頼り頼られるような社会を実現したいし、「育児119」が“心のお守り”として何かあった時に頼れる先があると思ってもらえたら、育児が楽しく幸せなものになる。