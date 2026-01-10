今買うなら【ZARAの値下げ】が狙い目！ 40・50代の即戦力♡「シャレ見えブーツ」

冬本番のいま、【ZARA（ザラ）】ではブーツが続々と値下げ中との情報をキャッチ！ 今回はその中から、ミドル世代のおしゃれを格上げしてくれそうなブーツを厳選して紹介します。着こなしにエレガントな印象を添えるスエード素材のブーツや、大人カジュアルに遊び心を加えるバイカーブーツなど、どれも即戦力として頼れるブーツばかりなので、ぜひチェックしてみて。

スエード素材とシャープなシルエットで洗練された足元に

【ZARA】「スプリットスエード仕上げヒールショートブーツ」\3,770（税込・セール価格）

ソフトでエレガントな印象を与えるスエード素材のブーツは、上品さを大切にしたいミドル世代の着こなしにぴったり。さらに明るめのブラウンが、ダークトーンに偏りがちな冬の着こなしに華やかさを添えてくれます。すっきりしたシルエットやポインテッドトゥが洗練度を高め、デニムなどのカジュアルなボトムスと合わせるだけでも大人らしい足元に決まりそうです。

シックな色とツヤ感のある素材が高見えするショートブーツ

【ZARA】「チャンキーヒールショートブーツ」\2,990（税込・セール価格）

深みのあるボルドーカラーと光沢のある素材が高級感を醸し出すショートブーツ。全体がきれいめな印象ながら、9cmのチャンキーヒールが存在感を放ち、コンサバすぎずシャレ見えする一足に。すっきりしたシルエットとミニマルなデザインなので、ボトムスやテイストを選ばず幅広く使い回せそう。サイドジップ付きでスマートに着脱しやすいのも、ミドル世代に嬉しいポイントです。

ステッチディテールで品よくデザイン性を高めたブーツ

【ZARA】「ステッチショートブーツ」\3,290（税込・セール価格）

ぐるりと施されたステッチがさり気ないアクセントのショートブーツ。ソールに溝が入ったデザインが、シンプルな中にもモード感を演出し、存在感のある足元に。ダークブラウンのレザー調の素材は落ち着いた印象で、ローヒールでも大人らしい上品さを演出します。きちんとして見えるのに堅苦しくなく、大人カジュアルの程よい引き締め役としても頼りになりそう。

ストラップとスタッズで辛口なアクセントをプラス

【ZARA】「バイカーブーツ」\3,290（税込・セール価格）

ベルトやスタッズ、リング状の金具でデザイン性を高めたバイカーブーツ。無骨なデザインでありながら、スクエアトゥでモード感をプラスして、大人の女性が普段使いしやすい一足に。ヒールは4.5cmあり、さりげないスタイルアップと歩きやすさを両立。履くだけで足元にボリュームをプラスできるので、コーデ全身のバランスを整えたい時にも頼りになりそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Emi.S