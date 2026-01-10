KANEBOの新作ルージュが登場。生命感あふれる艶粘膜カラーで唇に希望を

美しさだけでなく“希望”を発信するKANEBOから、唇に生命感を宿す人気ルージュ「ルージュスターヴァイブラント」の新色が登場します。艶やかで脈打つような仕上がりが続くこのルージュは、纏った瞬間から表情までいきいきと導く存在。2026年1月30日(金)発売の新色は、肌映えする陶酔美粘膜カラーが揃い、日常のメイクに新しい高揚感を添えてくれます。

生命感を引き出す人気ルージュ

「ルージュスターヴァイブラント」は、鮮やかな血色カラーを厚みのあるツヤ膜で包み込み、唇に弾むような立体感を演出する生命感ラスティングルージュ。

唇をすり合わせた瞬間にもっちりとした弾力を感じさせ、時間が経っても血色感・ツヤ・うるおいが持続します。

美容液ルージュならではのラッピング効果で、乾燥や荒れから守り、オフした後の素の唇まで美しく見せてくれるのも魅力です。

陶酔美粘膜カラー新色ラインアップ

今回登場するのは新色5色(うち限定1色)。価格は4,600円(税込5,060円)。続く血色感とツヤを叶えるシアー発色で、肌になじみながらも印象的な唇へ導きます。

V15 Loving Moreは深みに酔いしれるビターローズ。V16 Rose Chaiは赤みを含んだベージュがエレガントなローズウッド。

V17 My Playlistはシーンを選ばないウォームローズ。V18 Lotus Petalはピンクパールを忍ばせたみずみずしいペタルピンク。

EX14 Creamy Dreamy〈限定〉はあどけなさを引き出すピュアピンクです。

※写真はすべて仕上がりイメージです

※表示価格はメーカー希望小売価格です

厚膜ツヤで続く美しい仕上がり

内から湧き上がるような血色感を叶える「5Rヴァイブラントベース」とカラーラスティングピグメントを配合。

よれやこすれに強く、動くたびにもっちりとした弾力を感じさせる塗膜が、シワの目立たないふっくらとした唇をキープします。

生命感を宿したツヤと色が長時間続き、自分らしい美しさを引き立てます。

唇から始まる、新しい希望

唇にのせた瞬間、内側から力が湧き上がるような高揚感をもたらすKANEBOのルージュ。新色の陶酔美粘膜カラーは、日常にも特別な日にも寄り添い、表情まで明るく彩ります。

自分らしく前を向くための一色を、ぜひこの春の相棒に選んでみてください♡