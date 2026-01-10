【絶望のトイレ】クロワッサン状態のペーパー、濡れた床……。サラリーマンを襲う「最悪のトイレ」の悲劇【作者に聞く】
【漫画】これが「最悪なトイレ」での出来事だ…
X(旧Twitter)でサラリーマンの哀愁漂う日常を描く青木ぼんろ(@aobonro)さん。日々の何気ない、けれど絶望的な瞬間に多くの共感が寄せられている。今回のテーマは、誰もが毎日利用する「トイレ」での最悪な体験だ。
■「クロワッサン」が生む負の連鎖
トイレというプライベートな空間には、使う人の人間性がもろに出ると青木さんは語る。特に厄介なのが、使いにくさが限界に達した「クロワッサン状態」のトイレットペーパーだ。 層になっている部分を破いて正常に戻したいときもあるが、時間がないときは細いまま使ってしまうことも。「僕も(クロワッサンの)段差を大きくしてしまいます」と、負の連鎖に加担してしまう切実な事情を明かしてくれた。
■「神様が見ている」という矜持
トイレットペーパーのほかにも、濡れた床へのワイドパンツの裾の接触、飛び散る水など、トイレでの悲劇は枚挙に暇がない。「トイレには神様がいる」という言葉を意識しているという青木さんは、「誰も見ていない空間だからこそ、神様は見ていると思ってきれいに使いましょう」と呼びかける。 日常の些細な不運を笑いに変える青木さんの作品。最も身近な場所だからこそ、マナーを守ることの大切さがわかるエピソードだ。
取材協力：青木ぼんろ(@aobonro)
