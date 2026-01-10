〈塩もみ〉で超サクサクに！「大根のかき揚げ」｜子どもがすすんで食べる野菜レシピ

今が旬の大根。

子どもにおいしく食べてほしいなら、大好きな揚げものにしちゃうのもいいですよね。



今回ご紹介するのは、「大根のかき揚げ」のレシピ。

サクサクの食感が、子どもの心をつかむこと間違いなしですよ♪



「大根のかき揚げ」のレシピ

材料（2人分）

大根……8cm（約300g）

大根の葉……50g

ちりめんじゃこ……大さじ3

かぼすのくし形切り……適宜

塩

小麦粉

サラダ油

作り方

（1）大根の下ごしらえをする

大根はよく洗い、皮つきのまま縦に薄切りにしてから、細切りにする。葉は粗みじんに刻む。ボールに大根、葉を入れ、塩小さじ1/4を加えてさっと混ぜる。5分ほどおき、水けをしっかりと絞る。





（2）具ところもを混ぜる大根のボールにちりめんじゃこ、小麦粉大さじ3を加えて全体にまぶすように混ぜる。別のボールに小麦粉、水各大さじ3を入れて混ぜ、水溶き小麦粉を作る。大根のボールに水溶き小麦粉を回し入れ、さっくりと合わせる（全体に均一に混ざらなくてOK）。（3）大根を揚げるフライパンにサラダ油を高さ2cmくらいまで入れ、中温※に熱する。2をスプーンで1/8量ずつすくい、4個を離して入れる。1分ほどしてころもが固まったら、菜箸で形を整えながら裏返す。香ばしい色がつくまで4〜5分揚げる。残りも同様にして揚げる。器に盛り、かぼすを添える。

※170〜180℃。乾いた菜箸の先を底に当てると、細かい泡がシュワシュワッとまっすぐ出る程度。

サクサク食感の秘密は、塩もみをしてしっかり水けを絞ること。

「これ、大根なの？」と驚かれること間違いなしですよ！



（『こどもオレンジページ NO.2』より）



【関連記事】

子どもが野菜をもりもり食べる！ ほうれん草の星空サラダ

きのこ好きはもちろん、苦手さんにもおすすめ！ きのこたっぷりメンチカツ



