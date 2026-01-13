TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期のオープニングテーマであるMrs. GREEN APPLEによる「lulu.」と、エンディングテーマであるmiletによる「The Story of Us」のノンクレジット映像が公開された。

『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中の山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による原作漫画をアニメ化した本作。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された“その後”の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれる。

OP映像を彩るテーマ曲は、Mrs. GREEN APPLEによる「lulu.」。穏やかな風が流れるような雰囲気を感じさせながら、伸びやかな展開のメロディーと歌声が楽曲に乗り、映像が展開していく。まず描写されるのは、フリーレンがかつてともに旅をした勇者ヒンメルたちと歩んできた道。彼の死をきっかけにひとり道を歩もうとするフリーレンのもとに現れるのは、弟子のフェルンと戦士シュタルク。広がりを見せるサビからフリーレンの“綺麗な花畑を出す魔法”を思わせる描写が始まり、2人との新たな旅路を予感させるシーンが紡がれていく。

miletによるEDテーマ「The Story of Us」に乗せたED映像は、色鉛筆調のアニメーション制作が高い評価を受けるクリエイター・青梅美芽がオファーを受け、彼女がディレクションした幻想的なもの。歌い出しとともに、勇者ヒンメルが日記を書いているような描写から始まり、そこからフリーレンが旅の中で様々な場所を訪れる姿が青梅ならではのアニメーションで描かれている。

コメントMrs. GREEN APPLE原作から大好きで拝読させていただいていたので、光栄です。lulu.という楽曲は 誰かから誰かへ、命や宝物、思い出、意思が受け継がれ、脈々と今日に繋がって、またその明日へ。そして故郷を胸に秘めて前に進む強さを描いた楽曲です。『葬送のフリーレン』の1ファンとして今期に描くたくさんのシーンがすでに楽しみで仕方ありません。ぜひ、lulu.も合わせてお楽しみいただけますと嬉しいです。

milet再びフリーレンたちと、そしてあなたとともに旅ができることを心から嬉しく思います。進む一歩にも、立ち止まるときも、振り返る瞬間にも意味がある。そのどんなときにも、この曲であなたを守ることができますように。お守りのようになれますようにと願いを込めて「The Story of Us」を書きました。フリーレンたちの勇気ある旅と一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。溢れんばかりの愛を込めて。（文＝リアルサウンド編集部）