大手ビール各社の戦略　10月の酒税改正を見据え「ビール回帰」に舵

大手ビール各社が「ビール回帰」へ大きく舵を切ります。

サッポロビール・真田取締役執行役員：

グループ会社が一つになり、各事業の枠を超え、“ワンサッポロ”として取り組んでいく。

16日に事業方針を発表したサッポロビール。

傘下の外食会社と組み、主力ビールの「黒ラベル」と「エビス」に特化したビアバーを銀座にオープンします。

最大規模のマーケティング投資を行い、新たなビールファン獲得を目指します。

ビール強化の動きの背景にあるのは、2026年10月の酒税改正。

「ビール」「発泡酒」「第3のビール」の税額は一本化され、価格差が縮まることが見込まれています。

サントリーは、第3のビールの「金麦」の麦芽比率を引き上げ、10月からビールとして販売します。

価格帯を据え置くことで、節約志向の消費者のニーズに応えます。

キリンも第3のビール「本麒麟（きりん）」をビールに格上げするほか、「晴れ風」や「グッドエール」などビールの新ブランドを相次いで投入しています。

一方、システム障害の影響で売り上げが落ち込むアサヒは、2月下旬に説明会を開く予定で、「スーパードライ」などブランド価値向上を図りたい考えです。

ビールの需要が減少する中、酒税改正で「うまみ」を味わえるのはどの会社か。

ビール戦争は激しさを増しそうです。