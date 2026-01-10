【ソフィア・F・シャーリング ハイレグ水着ver.】 2026年7月 発売予定 価格 通常版：23,100円 豪華版：27,500円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

あみあみ×AMAKUNIより、2026年7月に発売予定の1/6スケールフィギュア「ソフィア・F・シャーリング ハイレグ水着ver.」。こちらは、イラストレーター・高峰ナダレ氏のオリジナル企画である「バニースーツ プランニング」から「ソフィア・F・シャーリング」を立体化したものだ。

今回は、ナダレ氏がこのフィギュアのために新規でデザインしたハイレグ水着を身につけた姿でフィギュア化されている。見た目がかわいらしいことに加えて、健康的なスタイルについつい目が釘付けになってしまった。

フィギュアの素材はPVCで、全高は約270mmだ

口を大きく開けて、こちらに微笑みかけているように見えるソフィア。大きな瞳は濃いブルーのグラデーションが掛かっており、美しく見える。また、頬の部分もほんのりと赤らんでおり、こちらも血色がよく元気な表情だ。

金髪のショートヘアは、毛先にかけて絶妙なグラデーションが掛かっている。頭頂部に目立たないレベルでアホ毛が飛び出しているなど、見れば見るほど繊細に作り込まれているのがわかる。それが白い素肌とも相まって、いっそうキュートな姿になっているという印象だ。

明るい表情をしたこちらのソフィア

かなり大きく口を開けている

一部の髪が跳ねているところなど、丁寧に作られている

今回の作品の最大のポイントは、やはりなんといってもハイレグ水着の部分だろう。その中でも真っ先に目が行ってしまうのが、豊満なバストだ。白をベースにしつつも、鮮やかなブルーのラインがあしらわれており、スポーティーなスタイルになっている。胸の谷間辺りには絶妙なシワが寄っており、こちらも素材感が良く出ている部分だ。

胸の谷間のシワにも注目！

肌の色合いもなまめかしい

水分補給も欠かせない!?

水着自体はハイレグということに加えて、肌に密着したものになっている。そのため、おへそのあたりの窪みもしっかりと分かる。ちなみに、水着の一部には金属的なパーツも付けられており、こちらは彩色で再現されている。

布地の色合いもあり、かなりのハイレグに見えてしまう

横からだと露出度の高さがよくわかる

足の指には青いネイルが塗られている

こちらの「ソフィア・F・シャーリング ハイレグ水着ver.」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中の彩色見本だ。予約の受付は3月16日までと、まだまだ余裕がある。購入を迷っている人は、近くに遊びに行ったついでにお店にも足を運んでみよう！

【フォトギャラリー】

(C)NADARE TAKAMINE