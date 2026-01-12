【HG 1/100 VF-31S ジークフリード (アラド・メルダース機)】 1月17日 発売 価格：5,500円 【HG 1/100 VF-31S ジークフリード (アラド・メルダース機) 専用水転写式デカール】 1月17日 発売 価格：770円 【HG 1/100 VF-31S ジークフリード (アラド・メルダース機)デラックスセット】 1月17日 発売 価格：8,250円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG 1/100 VF-31S ジークフリード (アラド・メルダース機)」を1月17日に発売する。価格は5,500円。また、「HG 1/100 VF-31S ジークフリード (アラド・メルダース機) 専用水転写式デカール」を770円、「HG 1/100 VF-31S ジークフリード (アラド・メルダース機)デラックスセット」を8,250円で同日に発売する。

本商品は、アニメ「マクロスΔ」に登場した機体「VF-31S ジークフリード (アラド・メルダース機)」をプラモデル化したもの。一部に差し替えパーツを使用することで変形シークエンスを簡略化する「差替三段変形（ショートカットチェンジ）」を採用。HGシリーズならではの組み立てやすさと広い可動域、各形態の洗練されたフォルムを実現している。

「HG 1/100 VF-31S ジークフリード (アラド・メルダース機)」

コンテナユニットはパーツ差し替えで格納状態を再現、ミニガンポッドは軸可動で前方に展開が可能となっている。

ナイフ2本に加え、パイロットフィギュア2種と美雲・ギンヌメールのフィギュア、マルチドローン型の台座が付属する。

【付属品】

・ナイフ×2

・ランディングギア×1式

・ファイター形態再現用パーツ×1式

・ジョイントパーツ×1

・ハンドパーツ×1式

・フィギュア×3種

・フィギュア用台座×1

・シール×1

「HG 1/100 VF-31S ジークフリード (アラド・メルダース機) 専用水転写式デカール」

「HG 1/100 VF-31S ジークフリード (アラド・メルダース機)」の航空機モデルとしてのクオリティを追求する専用の「水転写式デカール」となっている。

【付属品】

・水転写式デカール×1

「HG 1/100 VF-31S ジークフリード (アラド・メルダース機)デラックスセット」

「HG 1/100 VF-31S ジークフリード (アラド・メルダース機)」本体に加え美雲・ギンヌメールの「専用水転写式デカール」と「アクリルスタンド」が付属したセット。

「マクロスΔ」キャラクター原案・実田千聖氏（CAPCOM）新規描き下ろしイラストを使用した美雲・ギンヌメールの「アクリルスタンド」が付属しており、背面には後ろ姿が印刷されている。

【付属品】

・ナイフ×2

・ランディングギア×1式

・ファイター形態再現用パーツ×1式

・ジョイントパーツ×1

・ハンドパーツ×1式

・フィギュア×3種

・フィギュア用台座×1

・シール×1

・水転写式デカール×1

・アクリルスタンド×1

(C)2015 BIGWEST

※発売日は流通により前後する場合があります。