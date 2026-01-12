「マクロスΔ」よりプラモデル「HG 1/100 VF-31S ジークフリード (アラド・メルダース機)」本日発売！専用水転写式デカールとアクスタ付きデラックスセットも同日発売
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG 1/100 VF-31S ジークフリード (アラド・メルダース機)」を1月17日に発売する。価格は5,500円。また、「HG 1/100 VF-31S ジークフリード (アラド・メルダース機) 専用水転写式デカール」を770円、「HG 1/100 VF-31S ジークフリード (アラド・メルダース機)デラックスセット」を8,250円で同日に発売する。
本商品は、アニメ「マクロスΔ」に登場した機体「VF-31S ジークフリード (アラド・メルダース機)」をプラモデル化したもの。一部に差し替えパーツを使用することで変形シークエンスを簡略化する「差替三段変形（ショートカットチェンジ）」を採用。HGシリーズならではの組み立てやすさと広い可動域、各形態の洗練されたフォルムを実現している。
「HG 1/100 VF-31S ジークフリード (アラド・メルダース機)」
コンテナユニットはパーツ差し替えで格納状態を再現、ミニガンポッドは軸可動で前方に展開が可能となっている。
ナイフ2本に加え、パイロットフィギュア2種と美雲・ギンヌメールのフィギュア、マルチドローン型の台座が付属する。
【付属品】
・ナイフ×2
・ランディングギア×1式
・ファイター形態再現用パーツ×1式
・ジョイントパーツ×1
・ハンドパーツ×1式
・フィギュア×3種
・フィギュア用台座×1
・シール×1
「HG 1/100 VF-31S ジークフリード (アラド・メルダース機) 専用水転写式デカール」
「HG 1/100 VF-31S ジークフリード (アラド・メルダース機)」の航空機モデルとしてのクオリティを追求する専用の「水転写式デカール」となっている。
【付属品】
・水転写式デカール×1
「HG 1/100 VF-31S ジークフリード (アラド・メルダース機)デラックスセット」
「HG 1/100 VF-31S ジークフリード (アラド・メルダース機)」本体に加え美雲・ギンヌメールの「専用水転写式デカール」と「アクリルスタンド」が付属したセット。
「マクロスΔ」キャラクター原案・実田千聖氏（CAPCOM）新規描き下ろしイラストを使用した美雲・ギンヌメールの「アクリルスタンド」が付属しており、背面には後ろ姿が印刷されている。
【付属品】
・ナイフ×2
・ランディングギア×1式
・ファイター形態再現用パーツ×1式
・ジョイントパーツ×1
・ハンドパーツ×1式
・フィギュア×3種
・フィギュア用台座×1
・シール×1
・水転写式デカール×1
・アクリルスタンド×1
(C)2015 BIGWEST
※発売日は流通により前後する場合があります。