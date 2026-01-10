【1/35RC ドイツ戦車 パンサーG 後期型 （専用プロポ付き）】 1月17日ごろ 発売 価格：29,700円

タミヤは、RC「1/35RC ドイツ戦車 パンサーG 後期型 （専用プロポ付き）」を1月17日ごろに発売する。価格は29,700円。

本商品は、大戦末期のドイツ軍主力戦車「パンサーG 後期型」を再現したRCモデル。最終量産型といわれる「パンサーG 後期型」が専用プロポ付きの組み立てキットで立体化されている。

前後進、左右旋回はもちろん、戦車ならではの超信地旋回、砲塔旋回、砲身上下を送信機で操作可能。小型モーターを組み込んだコンパクトなギヤボックスを車体前部に、組み立て済みの砲塔旋回・砲身上下ユニットを車体中央に、そして様々な動きを制御するMC-07ユニットを車体後部に搭載している。加えて、連結組み立て式の可動履帯を採用し、低速でも重量感たっぷりの動きが生み出されている。

「1/35RC ドイツ戦車 パンサーG 後期型 （専用プロポ付き）」

サイズ：257×94×85mm（全長×全幅×全高）

・2種類のマーキング付き

・専用プロポ付き

・走行用モーター2個、砲塔旋回、砲身上下用モーター各1個付き

(C)TAMIYA,INC.ALL RIGHTS RESERVED.

※発売日は流通により前後する場合があります。