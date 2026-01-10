【一番くじ Fate/Grand Order ～セレブサマーエクスペリエンス＆アーキタイプインセプション～】 1月17日 順次発売 価格：1回850円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ Fate/Grand Order ～セレブサマーエクスペリエンス＆アーキタイプインセプション～」を1月17日より順次発売する。価格は1回850円。

本商品は、「Fate/Grand Order」に登場するキャラクターをモチーフにした一番くじ。A賞からC賞は「1/7 Gracemaster」フィギュアで、「ビースト/エレシュキガル」、「ムーンキャンサー/BBコスモ」、「ムーンキャンサー/テノチティトラン」が立体化されている。

その他に、「ランサー/カルナ」や「ムーンキャンサー/岸波白野（男/女）」、「アヴェンジャー/徐福」のぬいぐるみ、美麗イラストを使用した「イラストボードスタンド」、サーヴァントとミニサイズのモチーフがセットになった「ツインアクリルチャーム」などがラインナップしている。

ラストワン賞は「ビースト/エレシュキガル フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンver.」で、麦わら帽子を被った姿となっている。

「一番くじ Fate/Grand Order ～セレブサマーエクスペリエンス＆アーキタイプインセプション～」ラインナップ

【各等賞一覧】

A賞：ビースト/エレシュキガル フィギュア 1/7 Gracemaster

B賞：ムーンキャンサー/BBコスモ フィギュア 1/7 Gracemaster

C賞：ムーンキャンサー/テノチティトラン フィギュア 1/7 Gracemaster

D賞：ランサー/カルナ ぬいジェニック

E賞：ムーンキャンサー/岸波白野（男/女） ぬいジェニック

F賞：アヴェンジャー/徐福 ぬいジェニック

G賞：イラストボードスタンド

H賞：ラバーコレクション

I賞：きゅんキャラ アクリルスタンド

J賞：ツインアクリルチャーム

ラストワン賞：ビースト/エレシュキガル フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンver.

ダブルチャンスキャンペーン：ラストワン賞 ビースト/エレシュキガル フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンver.

期間：発売日～4月末日

ラストワン賞と同一の賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は50個。

(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT

※発売日は流通により前後する場合があります。