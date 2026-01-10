「一番くじ Fate/Grand Order ～セレブサマーエクスペリエンス＆アーキタイプインセプション～」本日より順次発売！
BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ Fate/Grand Order ～セレブサマーエクスペリエンス＆アーキタイプインセプション～」を1月17日より順次発売する。価格は1回850円。
本商品は、「Fate/Grand Order」に登場するキャラクターをモチーフにした一番くじ。A賞からC賞は「1/7 Gracemaster」フィギュアで、「ビースト/エレシュキガル」、「ムーンキャンサー/BBコスモ」、「ムーンキャンサー/テノチティトラン」が立体化されている。
その他に、「ランサー/カルナ」や「ムーンキャンサー/岸波白野（男/女）」、「アヴェンジャー/徐福」のぬいぐるみ、美麗イラストを使用した「イラストボードスタンド」、サーヴァントとミニサイズのモチーフがセットになった「ツインアクリルチャーム」などがラインナップしている。
ラストワン賞は「ビースト/エレシュキガル フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンver.」で、麦わら帽子を被った姿となっている。
「一番くじ Fate/Grand Order ～セレブサマーエクスペリエンス＆アーキタイプインセプション～」ラインナップ
【各等賞一覧】
A賞：ビースト/エレシュキガル フィギュア 1/7 Gracemaster
B賞：ムーンキャンサー/BBコスモ フィギュア 1/7 Gracemaster
C賞：ムーンキャンサー/テノチティトラン フィギュア 1/7 Gracemaster
D賞：ランサー/カルナ ぬいジェニック
E賞：ムーンキャンサー/岸波白野（男/女） ぬいジェニック
F賞：アヴェンジャー/徐福 ぬいジェニック
G賞：イラストボードスタンド
H賞：ラバーコレクション
I賞：きゅんキャラ アクリルスタンド
J賞：ツインアクリルチャーム
ラストワン賞：ビースト/エレシュキガル フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンver.
ダブルチャンスキャンペーン：ラストワン賞 ビースト/エレシュキガル フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンver.
ダブルチャンスキャンペーン
期間：発売日～4月末日
ラストワン賞と同一の賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は50個。
(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT
※発売日は流通により前後する場合があります。