【ライザン（MEシャーシ）】 1月17日ごろ 発売 価格：1,650円

タミヤは、ミニ四駆「ライザン（MEシャーシ）」を1月17日ごろに発売する。価格は1,650円。

高性能な走りでレースも楽しい四輪駆動レーサーのプラスチックモデル組み立てキット「ライザン（MEシャーシ）」が登場。デザインは「ライキリ」や「エレグリッター」を手がけた根津孝太氏が担当している。

低く鋭いフォルムのボディはハヤブサやワシなどの猛禽類をイメージし、実車のハイエンドスポーツカーのモノコック構造を思わせるスモークカラーのセンターパーツに、レッドのボディパネルを取り付ける構成。まるで実車を作っているかのような気分で組み立てられるのはもちろん、パネルを取り外したオープントップ状態にも仕上げられる。

シャーシは駆動効率に優れるダブルシャフトモーターを搭載したMEを採用しており、足もとを引き締める繊細なデザインのTスポークホイールには小径ローハイトタイヤを装着している。

前後のバンパーは別パーツ

前後のバンパーを外した姿

ボディ後部のカウリングを取り外したオープントップ状態でも組み立て可能で、ドライバー人形（別売）を乗せられる

※発売日は流通により前後する場合があります。