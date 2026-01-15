SIROOLAC 2.0 ガラス製ゲーミングマウスパッド ブラック400×480mm

AmazonにてSIROOLACのガラス製ゲーミングマウスパッドが特別価格で販売されている。期間は1月21日23時59分まで。

本商品は、ガラス製のゲーミングマウスパッド。特殊強化ガラスを採用しており、通常のマウスパッドよりも耐摩耗性に優れている。マウスパッドの表面には特殊な処理が施されており、マウスがスムーズに動き、正確かつ迅速に対戦相手を狙い撃つことができる。セールでは各サイズがラインナップされており、ブラック/ホワイトの2色から選ぶことができる。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

SIROOLAC 2.0 ガラス製ゲーミングマウスパッド ホワイト400×480mm

SIROOLAC 2.0 ガラス製ゲーミングマウスパッド ブラック 320×360mm

SIROOLAC 2.0 ガラス製ゲーミングマウスパッド ホワイト 300×350mm