トランプ大統領はグリーンランド獲得に向けて、様々な脅しをデンマーク当局に行っているが、アナリストは、トランプ大統領がデンマークからグリーンランドの支配権を奪うと脅していることは、ドルにとって大きな逆風になると指摘している。この動きは米国と欧州の同盟国との対立を招くリスクがあり、ドルにとって悲惨なシグナルになるという。



「米国と欧州の間で公然とした対立が起きた場合、相互制裁が行われる可能性が高く、世界の基軸通貨としてのドルの地位が深刻に危うくなるだろう。欧州で取引を行う企業が米国の制裁を回避する唯一の方法は、ドル建て取引を完全に控えることだ」と述べている。



さらに、米国と欧州の間の直接貿易は恐らく大幅に減少し、欧州企業のドル需要が減少する可能性もあると指摘している。



EUR/USD 1.1620 GBP/USD 1.3402



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

