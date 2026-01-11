◆Ｕ―２３アジア杯▽準々決勝 日本―ヨルダン（１６日・サウジアラビア）

Ｕ―２３日本代表が、Ｕ―２３（２３歳以下）アジア杯の準々決勝でヨルダンと対戦し、延長を終えて１―１で突入したＰＫ戦を４―２で制して、激闘の末に準決勝に進出した。

守護神のＧＫ荒木琉偉（Ｇ大阪）が勝利の立役者となった。延長戦までの１２０分を戦い抜き、突入したＰＫ戦。後攻のヨルダンの１人目のキックを左へ飛んでセーブすると、止めれば勝利が決まるヨルダンの４人目のキックは右へ飛んで完璧なセーブ。４強進出に導く２本のＰＫストップに、１９４センチの大型ＧＫは「自分を信じて飛ぶだけでした」とうなずいた。

試合でも前半３０分に今大会初失点を決められるも、その後はゴール前に攻め込まれても冷静に対応して最少失点に抑えた。２大会連続優勝に向けて一発勝負の第一関門を突破。「１２０分という長い中でしたけど、一人ひとりがやるべきことをやって、守備も攻撃も全員でやるべきことをやれたのが勝利につながった」と荒木。この勢いを次の戦いにもつなげていく。