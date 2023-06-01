日経225先物：17日0時＝440円安、5万3620円
17日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比440円安の5万3620円と急落。日経平均株価の現物終値5万3936.17円に対しては316.17円安。出来高は5782枚となっている。
TOPIX先物期近は3641.5ポイントと前日比27ポイント安、TOPIXの現物終値比は17.18ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53620 -440 5782
日経225mini 53630 -430 82925
TOPIX先物 3641.5 -27 6605
JPX日経400先物 32805 -155 679
グロース指数先物 717 -2 298
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3641.5ポイントと前日比27ポイント安、TOPIXの現物終値比は17.18ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53620 -440 5782
日経225mini 53630 -430 82925
TOPIX先物 3641.5 -27 6605
JPX日経400先物 32805 -155 679
グロース指数先物 717 -2 298
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース