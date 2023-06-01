　17日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比440円安の5万3620円と急落。日経平均株価の現物終値5万3936.17円に対しては316.17円安。出来高は5782枚となっている。

　TOPIX先物期近は3641.5ポイントと前日比27ポイント安、TOPIXの現物終値比は17.18ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53620　　　　　-440　　　　5782
日経225mini 　　　　　　 53630　　　　　-430　　　 82925
TOPIX先物 　　　　　　　3641.5　　　　　 -27　　　　6605
JPX日経400先物　　　　　 32805　　　　　-155　　　　 679
グロース指数先物　　　　　 717　　　　　　-2　　　　 298
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース