「ウルトラ創業祭2026」1月17日からカレーハウスCoCo壱番屋にて開催全メニューが対象のオリジナルグッズが当たるキャンペーンなどを実施
壱番屋は、「ウルトラマンシリーズ」とコラボレーションした「ウルトラ創業祭2026」を1月17日より全国のカレーハウスCoCo壱番屋で開催する。
「ウルトラマンシリーズ」は今年2026年に放送開始から60周年を迎える。今回のコラボでは、対象商品を注文した人にスピードくじを進呈し、当たりを引いた人にウルトラヒーローの刻印を施した特別仕様のオリジナルウルトラスプーンを贈る店頭キャンペーンが実施される。なおオリジナルウルトラスプーンは、全店合計で15万本が用意されている。
チャレンジ券による抽選応募や全メニューが対象となるレシート応募、スマートフォン用フォトフレームの店頭配布、公式Xでのフォロー＆リポストキャンペーンといったさまざまな参加型企画が順次展開される。
ウルトラマン誕生の地「祖師ヶ谷大蔵」の「ウルトラマン商店街」にある「カレーハウスCoCo壱番屋小田急祖師ヶ谷大蔵駅前店」では、店舗ラッピングも実施される。
2026年はウルトラヒーローたちを刻印！ “オリジナルウルトラスプーン”をゲットしよう
「グランド・マザー・カレー」、「ローストチキンスープカレー」、そして2月1日発売予定の「厚切りベーコンとスモークチーズのスープカレー」のいずれかを1食注文につき、スピードくじ1枚が進呈される。当たりが出た人には、ウルトラヒーローを刻印した“オリジナルウルトラスプーン”が贈られる。
※宅配および配達代行は対象外です。
※スピードくじの配布は、各店なくなり次第終了いたします。
（1）当たりが出たらその場でもらえる
（全店合計：15万本）
（2）チャレンジ券が出たら郵送で応募（合計800名）
「チャレンジ券」が出たら、専用応募はがき、または郵便はがきに貼付し、必要事項を記入のうえ、郵送で送る。抽選で800名に、「ウルトラの父・ウルトラの母 オリジナルスプーンセット」が当たる。
・応募締切：3月7日
※当日消印有効
・発送時期：4月以降（予定）
キャンペーン対象カレー
グランド・マザー・カレー
店内飲食価格：1,060円
販売期間：1月17日～ ※なくなり次第終了。
販売店舗：全国のカレーハウスCoCo壱番屋（一部店舗を除く）
ローストチキンスープカレー
店内飲食価格：1,110円
販売期間：2025年11月1日より販売中※なくなり次第終了。
販売店舗：全国のカレーハウスCoCo壱番屋（一部店舗を除く）
厚切りベーコンとスモークチーズのスープカレー
店内飲食価格：1,160円
販売期間：2月1日 ～ ※なくなり次第終了。
販売店舗：全国のカレーハウスCoCo壱番屋（一部店舗を除く）
※「厚切りベーコンとスモークチーズのスープカレー」は2月1日の発売以降、対象メニューに追加される。
行けば行くほどオリジナルグッズが当たるチャンスが増える！ 全メニュー対象のレシートで当たるキャンペーン
全メニューを対象に、注文合計金額1,000円以上のレシートで、応募フォームから応募すると、抽選で合計310名に豪華賞品が当たるキャンペーンが実施される。
レシート画像をアップロードし、必要事項を入力して応募する。1,000円以上のレシートごとに、1人何口でも応募可能。
賞品
A賞：ウルトラヒーローや怪獣が刻印されたオリジナルスプーンセット
B賞：オリジナルウルトラスプーンコンプリートセット（金メッキ）
C賞：NeCo壱×ウルトラマンシリーズオリジナルぬいぐるみ
D賞：壱番屋グループ共通お食事券1,000円分
【レシート応募概要】
・応募期間：1月17日～3月7日23時59分
・レシート有効期間：1月17日～2月28日
・当選発表：賞品の発送をもってかえさせていただきます。
※配達代行は対象外です。
【来店特典】ウルトラヒーローと一緒に写真を撮ろう！ オリジナルフォトフレームがもらえる
キャンペーン期間中、店頭のメニューのQRコードを手持ちのスマートフォンで読み取ると、オリジナルのウルトラマンシリーズデザインのスマホ用フォトフレームで、ウルトラヒーローとの写真撮影を楽しめる。撮影後は「#ウルトラ創業祭」を付けてXに投稿しよう。
公式Xをフォロー＆リポストでウルトラマンシリーズ×ココイチのオリジナルアイテムが抽選で当たる
応募期間：1月17日～1月22日（予定）
カレーハウスCoCo壱番屋公式Xアカウント（@curryichibanya）をフォローし、キャンペーン対象ポストをリポストするだけで応募完了。抽選で10名に、表にウルトラマン、裏にバルタン星人がデザインされた「ウルトラマン＆バルタン星人布団セット」が当たる。当選した人には、Xのダイレクトメッセージで連絡が入る。
※詳細はカレーハウスCoCo壱番屋公式Xにて確認してほしい。
※「ウルトラマン＆バルタン星人布団セット」は、シングルサイズのかけ布団カバーと本体、枕カバーと本体のセット。
「ウルトラマン商店街」にある「カレーハウスCoCo壱番屋小田急祖師ヶ谷大蔵駅前店」をウルトラマンシリーズ仕様にラッピング
祖師ヶ谷大蔵の「ウルトラマン商店街」にある「カレーハウスCoCo壱番屋小田急祖師ヶ谷大蔵駅前店」では、店舗の内外装をウルトラマンシリーズの特別仕様にラッピング。店内にはウルトラヒーローがデザインされた半個室ブースも設置される。
ラッピング期間中に来店すると、税込1,000円以上の注文で、希望の方にオリジナルクッションシール1枚が贈られる。
【ラッピング店舗概要】
・実施期間：1月17日～2月28日
・実施店舗：カレーハウスCoCo壱番屋 小田急祖師ヶ谷大蔵駅前店（東京都世田谷区）
□実施店舗 店舗情報
※宅配、配達代行は対象外。
※1会計につき1枚プレゼント。
※先着1,000枚限定、なくなり次第終了。
「ウルトラ創業祭2026」キャンペーン概要
実施期間：1月17日～2月28日
対象店舗：全国のカレーハウスCoCo壱番屋
※東京競馬場店、京橋エドグラン店、中京競馬場店、ナゴヤドーム店、吹上ホール店、Maker’s Pier 店、名古屋JR ゲートタワー店、セントレア店、京都競馬場店、愛知医科大学店、小倉競馬場店、ＥＸＰＡＳＡ足柄下り店、ＫＩＴＴＥ大阪店を除く（1月17日現在の情報）。
※本キャンペーンの賞品などのデザイン・色・仕様等は変更となる場合がございます。予めご了承ください
(C)ICHIBANYA CO., LTD. All rights reserved