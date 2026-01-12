【ウルトラ創業祭2026】 1月17日～ 開催

壱番屋は、「ウルトラマンシリーズ」とコラボレーションした「ウルトラ創業祭2026」を1月17日より全国のカレーハウスCoCo壱番屋で開催する。

「ウルトラマンシリーズ」は今年2026年に放送開始から60周年を迎える。今回のコラボでは、対象商品を注文した人にスピードくじを進呈し、当たりを引いた人にウルトラヒーローの刻印を施した特別仕様のオリジナルウルトラスプーンを贈る店頭キャンペーンが実施される。なおオリジナルウルトラスプーンは、全店合計で15万本が用意されている。

チャレンジ券による抽選応募や全メニューが対象となるレシート応募、スマートフォン用フォトフレームの店頭配布、公式Xでのフォロー＆リポストキャンペーンといったさまざまな参加型企画が順次展開される。

ウルトラマン誕生の地「祖師ヶ谷大蔵」の「ウルトラマン商店街」にある「カレーハウスCoCo壱番屋小田急祖師ヶ谷大蔵駅前店」では、店舗ラッピングも実施される。

2026年はウルトラヒーローたちを刻印！ “オリジナルウルトラスプーン”をゲットしよう

「グランド・マザー・カレー」、「ローストチキンスープカレー」、そして2月1日発売予定の「厚切りベーコンとスモークチーズのスープカレー」のいずれかを1食注文につき、スピードくじ1枚が進呈される。当たりが出た人には、ウルトラヒーローを刻印した“オリジナルウルトラスプーン”が贈られる。

※宅配および配達代行は対象外です。

※スピードくじの配布は、各店なくなり次第終了いたします。

（1）当たりが出たらその場でもらえる

（全店合計：15万本）

（2）チャレンジ券が出たら郵送で応募（合計800名）

「チャレンジ券」が出たら、専用応募はがき、または郵便はがきに貼付し、必要事項を記入のうえ、郵送で送る。抽選で800名に、「ウルトラの父・ウルトラの母 オリジナルスプーンセット」が当たる。

・応募締切：3月7日

※当日消印有効

・発送時期：4月以降（予定）

キャンペーン対象カレー

グランド・マザー・カレー

店内飲食価格：1,060円

販売期間：1月17日～ ※なくなり次第終了。

販売店舗：全国のカレーハウスCoCo壱番屋（一部店舗を除く）

ローストチキンスープカレー

店内飲食価格：1,110円

販売期間：2025年11月1日より販売中※なくなり次第終了。

販売店舗：全国のカレーハウスCoCo壱番屋（一部店舗を除く）

厚切りベーコンとスモークチーズのスープカレー

店内飲食価格：1,160円

販売期間：2月1日 ～ ※なくなり次第終了。

販売店舗：全国のカレーハウスCoCo壱番屋（一部店舗を除く）

※「厚切りベーコンとスモークチーズのスープカレー」は2月1日の発売以降、対象メニューに追加される。

行けば行くほどオリジナルグッズが当たるチャンスが増える！ 全メニュー対象のレシートで当たるキャンペーン

全メニューを対象に、注文合計金額1,000円以上のレシートで、応募フォームから応募すると、抽選で合計310名に豪華賞品が当たるキャンペーンが実施される。

レシート画像をアップロードし、必要事項を入力して応募する。1,000円以上のレシートごとに、1人何口でも応募可能。

賞品

A賞：ウルトラヒーローや怪獣が刻印されたオリジナルスプーンセット

B賞：オリジナルウルトラスプーンコンプリートセット（金メッキ）

C賞：NeCo壱×ウルトラマンシリーズオリジナルぬいぐるみ

D賞：壱番屋グループ共通お食事券1,000円分

【レシート応募概要】

・応募期間：1月17日～3月7日23時59分

・レシート有効期間：1月17日～2月28日

・当選発表：賞品の発送をもってかえさせていただきます。

※配達代行は対象外です。

【来店特典】ウルトラヒーローと一緒に写真を撮ろう！ オリジナルフォトフレームがもらえる

キャンペーン期間中、店頭のメニューのQRコードを手持ちのスマートフォンで読み取ると、オリジナルのウルトラマンシリーズデザインのスマホ用フォトフレームで、ウルトラヒーローとの写真撮影を楽しめる。撮影後は「#ウルトラ創業祭」を付けてXに投稿しよう。

公式Xをフォロー＆リポストでウルトラマンシリーズ×ココイチのオリジナルアイテムが抽選で当たる

応募期間：1月17日～1月22日（予定）

カレーハウスCoCo壱番屋公式Xアカウント（@curryichibanya）をフォローし、キャンペーン対象ポストをリポストするだけで応募完了。抽選で10名に、表にウルトラマン、裏にバルタン星人がデザインされた「ウルトラマン＆バルタン星人布団セット」が当たる。当選した人には、Xのダイレクトメッセージで連絡が入る。

※詳細はカレーハウスCoCo壱番屋公式Xにて確認してほしい。

※「ウルトラマン＆バルタン星人布団セット」は、シングルサイズのかけ布団カバーと本体、枕カバーと本体のセット。

「ウルトラマン商店街」にある「カレーハウスCoCo壱番屋小田急祖師ヶ谷大蔵駅前店」をウルトラマンシリーズ仕様にラッピング

祖師ヶ谷大蔵の「ウルトラマン商店街」にある「カレーハウスCoCo壱番屋小田急祖師ヶ谷大蔵駅前店」では、店舗の内外装をウルトラマンシリーズの特別仕様にラッピング。店内にはウルトラヒーローがデザインされた半個室ブースも設置される。

ラッピング期間中に来店すると、税込1,000円以上の注文で、希望の方にオリジナルクッションシール1枚が贈られる。

【ラッピング店舗概要】

・実施期間：1月17日～2月28日

・実施店舗：カレーハウスCoCo壱番屋 小田急祖師ヶ谷大蔵駅前店（東京都世田谷区）

□実施店舗 店舗情報

※宅配、配達代行は対象外。

※1会計につき1枚プレゼント。

※先着1,000枚限定、なくなり次第終了。

「ウルトラ創業祭2026」キャンペーン概要

実施期間：1月17日～2月28日

対象店舗：全国のカレーハウスCoCo壱番屋

※東京競馬場店、京橋エドグラン店、中京競馬場店、ナゴヤドーム店、吹上ホール店、Maker’s Pier 店、名古屋JR ゲートタワー店、セントレア店、京都競馬場店、愛知医科大学店、小倉競馬場店、ＥＸＰＡＳＡ足柄下り店、ＫＩＴＴＥ大阪店を除く（1月17日現在の情報）。

※本キャンペーンの賞品などのデザイン・色・仕様等は変更となる場合がございます。予めご了承ください

