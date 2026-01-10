ポケモンセンターにてピカチュウがデザインされた新グッズが本日1月17日に発売アソートチョコレートやぬいぐるみなどのグッズが登場
ポケモンは、ピカチュウがデザインされたアソートチョコレートやグッズを1月17日に発売する。
今回、ハート型のチョコレートをもらったピカチュウが、目をキラキラ輝かせて喜んでいる様子を立体化したぬいぐるみや、キルティングが施されたパッチワーク風デザインのミニトートバッグなどがラインナップ。まるで本のようなアソートチョコレートのパッケージには、ピカチュウがチョコレートを運ぶ様子が扉絵風に描かれている。
イメージ
ぬいぐるみ ピカチュウ
モロゾフ ストーリーブック アソートチョコレート
モロゾフ ストーリーブック アソートチョコレート 中身
モロゾフ スクエア缶 アソートチョコレート
パッチワーク風ミニトートバッグ
マルチポーチ
ふた付きマグカップ【商品詳細】
・ぬいぐるみ Pikachu's Sweet Delivery ピカチュウ/価格：2,530円
・モロゾフ ストーリーブック アソートチョコレート Pikachu's Sweet Delivery/価格：2,640円
・モロゾフ スクエア缶 アソートチョコレート Pikachu's Sweet Delivery/価格：1,430円
・パッチワーク風ミニトートバッグ Pikachu's Sweet Delivery/価格：2,750円
・マルチポーチ Pikachu's Sweet Delivery/価格：2,420円
・ふた付きマグカップ Pikachu's Sweet Delivery/価格：2,420円
販売店舗
・ポケモンセンター全店
※営業時間の変更や臨時休業をしている場合がございます。くわしくは、各店のスタッフボイスをご確認ください。
・ポケモンセンターオンライン
(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.