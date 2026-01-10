【ピカチュウデザインアソートチョコレート・グッズ】 1月17日 発売 価格：1,430円～

　ポケモンは、ピカチュウがデザインされたアソートチョコレートやグッズを1月17日に発売する。

　今回、ハート型のチョコレートをもらったピカチュウが、目をキラキラ輝かせて喜んでいる様子を立体化したぬいぐるみや、キルティングが施されたパッチワーク風デザインのミニトートバッグなどがラインナップ。まるで本のようなアソートチョコレートのパッケージには、ピカチュウがチョコレートを運ぶ様子が扉絵風に描かれている。

イメージ

ぬいぐるみ ピカチュウ

モロゾフ ストーリーブック アソートチョコレート

モロゾフ ストーリーブック アソートチョコレート 中身

モロゾフ スクエア缶 アソートチョコレート

パッチワーク風ミニトートバッグ

マルチポーチ

ふた付きマグカップ

【商品詳細】

・ぬいぐるみ Pikachu's Sweet Delivery ピカチュウ/価格：2,530円
・モロゾフ ストーリーブック アソートチョコレート Pikachu's Sweet Delivery/価格：2,640円
・モロゾフ スクエア缶 アソートチョコレート Pikachu's Sweet Delivery/価格：1,430円
・パッチワーク風ミニトートバッグ Pikachu's Sweet Delivery/価格：2,750円
・マルチポーチ Pikachu's Sweet Delivery/価格：2,420円
・ふた付きマグカップ Pikachu's Sweet Delivery/価格：2,420円

販売店舗
・ポケモンセンター全店
※営業時間の変更や臨時休業をしている場合がございます。くわしくは、各店のスタッフボイスをご確認ください。
・ポケモンセンターオンライン

(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.