アーセナルでプレイするフランス代表DFウィリアム・サリバは今シーズンのタイトル獲得へかける並々ならぬ思いを語った。



ミケル・アルテタ監督を迎えてから、積極的な補強を見せ着実に強くなっているアーセナル。プレミアリーグでは3年連続2位などタイトル獲得へ確実に近づいているが、同監督体制で獲得した主要タイトルは19-20シーズンのFA杯のみだ。



そんなアーセナルは現在リーグ戦で首位、カラバオカップでも準決勝進出（準決勝1stレグでチェルシーに先勝）、CLとFAカップでも優勝候補と見られており、4つのタイトルを目指している。





選手層も厚くなり、アーセナルは崩れないチームとして欧州屈指の完成度を誇っているが、サリバは四冠がチームの大きなモチベーションになっていると語る。「何も手に入らないままシーズンを終えるのはもう嫌だ。だから今、我々は4つの大会で優勝を狙っている。昨年はタイトルが一つもなかったが、今シーズンは全てを勝ち取りたい。カラバオカップ、FAカップ、チャンピオンズリーグ、プレミアリーグだ。もちろん、言うのは簡単ではないが、我々はピッチで証明するつもりだ。全てのタイトルを勝ち取るために全力を尽くす」（英『Sky Sports』より）ここ数年よりタイトル獲得への期待値も高い今シーズンのアーセナルだが、あと一歩届かない無冠時代に終止符を打てるか、シーズン後半戦の戦いにも注目だ。