櫨林（高松商）は今後が楽しみ 攻撃の軸だった三浦（鹿島学園）

みなさん年末年始はどう過ごされたでしょうか。私は例年通り選手権を取材させていただきました。1回戦、2回戦では大差がつく試合もありましたが、たとえ点差がついても各高校が最後まで自分たちのスタイルを貫いていました。結果として失点を重ねることになっていましたが、私はそれで良いと思います。



選手権は集大成なので、失点を防ぐために守りに入ったり、消極的になったりするより、ベンチワークも含めてこれまでやってきたスタイルを貫く。よそ行きのサッカーではなく、自分たちのサッカーをやり切って次につなげることのほうが大事です。実際にそういうチームが多かったなと感じています。





主審+副審2人では限界 審判制度は変えるべき

そうしたなか、個人的にオッと思った選手を５名紹介します。高松商の1年生、櫨林天志郎は［4-2-3-1］のトップ下を務め、しっかりと走り、しっかりと戦えていました。1回戦で尚志に0-6で敗れましたが、うまさが目を引きました。試合途中からボランチを務めており、ポテンシャルの高さを感じました。まだ1年生であり、これからどうチームを引っ張っていくか楽しみです。金沢学院大附属の木村太一は中盤でボールを受けられるボランチで、技術力が高く、センスの良さが目立ちました。後方からビルドアップするサッカーの中心で、自然とボールが集まってくる。身長162センチですがとにかくうまくて、ピッチで大きくみえました。杉村充樹は堀越の右ウイングバックで、身長180センチとスケールが大きく、ダイナミックで推進力がありました。現役時代サイドバックだった私はやはりサイドの選手が気になるのですが、クロスの精度も際立って高く、右サイドで“堀越の翼”になっていました。鹿島学園の三浦春人は［4-4-2］の中盤左サイドを務め、「個」の力でチャンスを作り出し、得点にからむプレイをしていました。巧みなボールタッチ＆スピードで仕掛けられるし、幅も取れる。あらゆる能力が高く、攻撃の中心になっていました。三浦春人は鹿島ユースから鹿島学園に転籍しましたが、双子の兄弟である三浦直人は鹿島ユースに所属しており、ユース三冠を達成しています。この結果に内心では感じていたこともあったと思います。どういう経歴を歩むかは選手それぞれなので、三浦春人、三浦直人の両名にはしっかりと自分の道を進んでいってほしいです。

初の8強入りを果たした興国の菅井琥白は中盤でチームの心臓になっていました。プレッシャーを受けても慌てることがなく、ライン間でパスを受け、落ち着いてビルドアップできる。身長162センチと小柄ですが、止める、蹴るの技術がしっかりしていて、「ああ、サッカーがうまいっていいな」と感じました。すべての能力が高く、興国らしさが凝縮されている選手でした。



他にも活躍した選手がいっぱいいますが、ここでは有名どころではなく、選手権を取材するなか私が気になった“原石”を紹介させていただきました。金沢学院大附属の木村太一など初見だった選手もいて、全国にはまだまだ良い選手がいるなと改めて感じました。



もうひとつ言わせてください。3回戦は東福岡×興国を取材したのですが、決勝点は明らかにオフサイドでした。今大会での誤審はこの得点だけではなく、1回戦の広島皆実×専大北上では接触がなくダイブかなと考えられた場面で笛が吹かれ、PKとなりました。



選手権は一生懸命にやってきた監督や選手にとって集大成の場であり、良いもの、良い作品を最後に作ってほしいと私は思っています。もちろん、主審や副審も尽力していると思います。それでも誤審が生まれるということは、主審＋副審2人でジャッジするいまの制度では限界がきているということです。



限界を迎えているなら、なんらかの手立てを打たないといけないです。大人は「チャレンジしろ」と子どもに言いますが、大人こそチャレンジしないといけない。人手や資金の問題もありVARはムリだと思いますが、以前はゴールラインの外にも副審を配置する大会がありました。U-17W杯などに導入されたFVS（フットボールビデオシステム）でも良いと思います。リクエストがあったときに主審と4審がVTRを確認する制度で、VARほどお金がかかりません。



いつまでも「人間が判断することだからミスはある」「これもサッカー」で片づけていると、なにも変わりません。「仕方ない」と受け止めるほうも、やがて限界がきます。東福岡×興国ではコミュニケーション不足も感じました。主審、副審、4審の方も含めて話し合い、キャプテンや監督にジャッジの理由を伝えるなどのコミュニケーションを取ってほしかったです。



とにかく、みんなが気持ちよく良い作品を作ることができる制度にしないといけないです。普段からユース年代を取材している者として、みんなに悔いを残してほしくない。そのためには、制度を作る上の立場にいる人が動かないとダメなのではとつくづく感じています。



構成／飯塚 健司



※電子マガジンtheWORLD313号、1月15日配信の記事より転載