»Ø½ÉÍÎ»Ë¡¢¹ë1Éô¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·èÄê¡Ä¥¤¥ó¥É¤«¤éA¥ê¡¼¥°¤ËÉüµ¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Ö´Ö¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥ï¥ó¥À¥é¡¼¥º¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢1Éô¡Ë¤Ï16Æü¡¢FW»Ø½ÉÍÎ»Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2026¡Ý27¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»»þ¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¸½ºß34ºÐ¤Î»Ø½É¤Ï¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ØÅÏ¤ê¡¢¥¸¥í¡¼¥Ê¤ä¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤ÎB¥Á¡¼¥à¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥ª¥¤¥Ú¥ó¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£2014Ç¯7·î¤Ë¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ø²ÃÆþ¤·¤ÆJ¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡¢¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡¢À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ë½êÂ°¡£2022Ç¯¤Ë¤ÏºÆ¤Ó³¤³°Ä©Àï¤ÎÆ»¤òÁª¤Ó¡¢¥¢¥Ç¥ì¡¼¥É¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢2025Ç¯9·î¤«¤é¤Ï¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥Ù¥ó¥¬¥ëFC¡Ê¥¤¥ó¥É¡Ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡
¡¡º£²ó¡¢»Ø½É¤¬¿·Å·ÃÏ¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½MF¾®Ìî¿Æó»á¤âºßÀÒ¤·¤¿¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥ï¥ó¥À¥é¡¼¥º¡£¸½ºß¤ÏA¥ê¡¼¥°¤Î11°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±Áª¼ê¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï´ÊÃ±¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»»þ¤Ë¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Ö´Ö¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ì¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¡£Èà¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ëÎÏ¤È¡¢Á°Àþ¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÇ½ÎÏ¤Ï¡¢À®¸ù¤òÌÜ»Ø¤¹²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿¿¤Îºâ»º¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß34ºÐ¤Î»Ø½É¤Ï¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ØÅÏ¤ê¡¢¥¸¥í¡¼¥Ê¤ä¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤ÎB¥Á¡¼¥à¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥ª¥¤¥Ú¥ó¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£2014Ç¯7·î¤Ë¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ø²ÃÆþ¤·¤ÆJ¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡¢¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡¢À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ë½êÂ°¡£2022Ç¯¤Ë¤ÏºÆ¤Ó³¤³°Ä©Àï¤ÎÆ»¤òÁª¤Ó¡¢¥¢¥Ç¥ì¡¼¥É¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢2025Ç¯9·î¤«¤é¤Ï¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥Ù¥ó¥¬¥ëFC¡Ê¥¤¥ó¥É¡Ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡
¡¡º£²ó¡¢»Ø½É¤¬¿·Å·ÃÏ¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½MF¾®Ìî¿Æó»á¤âºßÀÒ¤·¤¿¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥ï¥ó¥À¥é¡¼¥º¡£¸½ºß¤ÏA¥ê¡¼¥°¤Î11°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ì¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¡£Èà¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ëÎÏ¤È¡¢Á°Àþ¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÇ½ÎÏ¤Ï¡¢À®¸ù¤òÌÜ»Ø¤¹²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿¿¤Îºâ»º¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û»Ø½ÉÍÎ»Ë¤Î¿·Å·ÃÏ¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë¡ª
Welcome Hiroshi 🇯🇵— WS Wanderers FC (@wswanderersfc) January 16, 2026
We are excited to announce the signing of Japanese striker Hiroshi Ibusuki on a contract until the end of the 2026/27 season: https://t.co/0HC0GVVKGd #WSW pic.twitter.com/PcpwXJdbzq