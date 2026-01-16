野球日本代表「侍ジャパン」の井端監督は１６日、３月の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」に出場するメンバーを追加発表し、昨季米オリオールズでプレーした菅野ら１１人が新たに名を連ねた。

指揮官が先発陣の一角を任せる考えを示したのが、現役時代に巨人で共にプレーした菅野だ。メジャー移籍１年目で１０勝を挙げ、今大会でも採用されるピッチクロック（投球間の時間制限）などのルールにも適応済みで、井端監督は「きっちりゲームを作れる投手。十分仕事を全うしてくれると思う」と期待を寄せる。

昨季４０本塁打、１０２打点で２冠に輝いた佐藤輝は初選出となった。指揮官は「日本球界では間違いなく一番の飛距離を持つ選手。確実性も加わってきて、一発長打を期待している」と評し、外野手起用も選択肢にあると明かした。

リーグ優勝したソフトバンクと阪神から多く選ばれ、パの首位打者・牧原大、最優秀中継ぎ投手・松本裕といったタイトル獲得選手が代表入りしたほか、前回２０２３年大会優勝メンバーで、実績十分の近藤、中堅手として先発起用も「十分あり得る」という周東が選ばれた。井端監督就任後、代表の常連だった森下は初めてのＷＢＣとなる。

大リーグ所属の山本（ドジャース）や村上（ホワイトソックス）、岡本（ブルージェイズ）らについては、出場に向けて調整が続いており、２月上旬までに代表メンバー計３０人が決まる予定だ。

森下「わくわく」坂本「全力で準備」

阪神の森下が１６日、自主トレーニング中の沖縄県内で報道陣の取材に応じ、「大リーガーもたくさん出てくる大会で自分がどれだけできるのか、わくわくしている」と心境を語った。佐藤輝と坂本は球団を通じて談話を発表。佐藤輝は「日の丸を背負って夢の舞台であるＷＢＣを戦える喜びと誇りを胸に自分の役割を全うする」、坂本は「日本代表の一員である責任と誇りを持ち、チームの勝利に貢献できるよう全力で準備し、戦いたい」と意気込んだ。

若月「プレッシャーが強い」

ＷＢＣ初出場のオリックス・若月は、大阪市内での自主トレーニング後に取材に応じ、「プレッシャーが強い」と心境を語った。昨年１１月の強化試合に出場後も代表選出に備え、「体は強化試合のまま。休まずにやってきた」と順調な調整ぶりを強調。今後は大会開幕前の実戦で米大リーグ球団所属の投手が登板できないことを想定し、「（投手の）映像を見て、準備していきたい」と話した。

ソフトバンク・周東「自分の持っているパフォーマンスを発揮し、連覇できるように役割を果たしていきたい」

ソフトバンク・近藤「日本代表に選出していただいたことに感謝と責任感を持って全力で戦っていく。（大谷）翔平にはもう一度頑張ってもらいましょう」

元米オリオールズ・菅野「大変光栄に思うとともに再び日の丸を背負って戦う重圧を感じ、身の引き締まる思い。チームのために自分の与えられた役割を全うし、団結して世界一を勝ち取りたい」

ＤｅＮＡ・牧「大変光栄。２０２３年に引き続き選んでいただき、本当にうれしい。前回大会を超える大会にしたい。連覇を目指す一員として、今度は戦力として戦いたい」