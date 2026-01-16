ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 活気あふれる朝市を訪ねて 中国黒竜江省 活気あふれる朝市を訪ねて 中国黒竜江省 活気あふれる朝市を訪ねて 中国黒竜江省 2026年1月16日 23時32分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １４日、多くの人でにぎわうハルビン市道里区の朝市。（ドローンから、ハルビン＝新華社配信／張樹） 【新華社ハルビン1月16日】中国黒竜江省各地の朝市は、氷点下20〜30度でも開かれる。地元住民や観光客が行き交い、露店からは湯気が立ち上る。売り子の声や人々のおしゃべり、足音が混ざり合い、冬の街角に活気をもたらしている。１４日、黒竜江省黒河市の朝市でロシア人観光客と話す店主。（ハルビン＝新華社配信／趙東来）１４日、黒竜江省黒河市の朝市で油条（揚げパン）を揚げる店主。（ハルビン＝新華社配信／趙東来）１４日、ハルビン市道里区の朝市で名物ドリンクを購入した客。（ハルビン＝新華社配信／張樹）１４日、ハルビン市道里区の朝市で東北地方のベストを購入する客。（ハルビン＝新華社配信／張樹）１４日、黒竜江省黒河市の朝市で商品を販売する店主。（ハルビン＝新華社配信／趙東来）１４日、黒竜江省チチハル市の朝市で果物を購入する客。（ハルビン＝新華社配信／王勇剛）１４日、ハルビン市道外区の朝市。（ハルビン＝新華社配信／張樹）１４日、黒竜江省チチハル市の朝市で中華まんを購入する客。（ハルビン＝新華社配信／王勇剛）１４日、黒竜江省チチハル市の朝市でライブ配信を行う人。（ハルビン＝新華社配信／王勇剛）１４日、ハルビン市道外区の朝市で豆乳を購入する客。（ハルビン＝新華社配信／張樹）１４日、黒竜江省黒河市の朝市で撮影した移動式店舗。ロシア語の説明書きが貼られている。（ハルビン＝新華社配信／趙東来）１４日、黒竜江省黒河市の朝市で湯気を立てるシューマイ。（ハルビン＝新華社配信／趙東来）１４日、ハルビン市道里区の朝市で東北地方の「粘豆包」（あん入りきびもち）を購入する客。（ハルビン＝新華社配信／張樹） リンクをコピーする みんなの感想は？