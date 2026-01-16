「服、何買えば？」→ 週6で【ユニクロ】を着るオシャレさんの「推しアイテム」が正解かも♡

「【ユニクロ】で何を買えばいいのかわからない」「結局いつも同じアイテムばかり手に取ってしまう」――。アイテム数が多いからこそ、選ぶのが難しいのも正直なところです。そんなときに参考になりそうなのが、「何買うべき？！ と悩み中の方のために、週6でユニクロを着る私のおすすめ」を紹介しているインスタグラマー@shocogram__さんの「推しアイテム」。実際に愛用しているからこそ選ばれたアイテムは、日々の服選びのヒントになってくれそうです。

はき心地もこなれ感も欲張れそう！

【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」\4,990（税込）

公式オンラインストアで「コットンブレンド素材で、やわらかく快適なはき心地」と紹介されているこちらは、ジーンズのごわつきが苦手な人も安心して着こなせそうな一本。ハイウエスト設計に加え、脚の外側に程よくボリュームを持たせたカーブシルエットが特徴で、はくだけでこなれ感のあるバランスに整うはず。トーンの異なるブルー2色に加え、ダークグレーやネイビーと、きれいめにも取り入れやすい全4色展開です。