『葬送のフリーレン』エモすぎる…”綺麗な花畑を出す魔法” OP＆ED映像ノンクレジット版公開
大人気テレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期のオープニング＆エンディング映像のノンクレジット版が公開された。Mrs. GREEN APPLEによる「lulu.」に乗せたオープニング(OP)と、miletによる「The Story of Us」に乗せたエンディング(ED)の両映像を見ることができる。
【動画】エモすぎる！花畑を出す魔法…『葬送のフリーレン』OP＆ED映像
まずOP映像を彩るテーマ曲は、Mrs. GREEN APPLEによる「lulu.」。穏やかな風が流れるような雰囲気を感じさせながら、壮大で広がりのある伸びやかな展開のメロディーと歌声が魅力的な楽曲に乗せて、映像が展開していく。
まず描写されていくのは、フリーレンがかつて共に旅をした勇者ヒンメルたちと歩んできた道。彼の死をきっかけにひとり道を歩もうとするフリーレンのもとに現れるのは、弟子のフェルンと戦士シュタルク。グッと広がりを見せるサビからフリーレンの“綺麗な花畑を出す魔法”を思わせる華やかな描写が始まり、2人との新たな旅路を予感させるシーンが紡がれていく、エモーショナルな映像となっている。
一方、miletによるEDテーマで、旅路を行くフリーレンたちを見守り、時にそっと背中を押すような言葉を、伸びやかでかつ力強い歌声で紡ぐ「The Story of Us」に乗せたED映像は、色鉛筆調のアニメーション制作が高い評価を受けるクリエイター・青梅美芽氏にオファーし、彼女がディレクションした幻想的なもの。
歌い出しと共に、勇者ヒンメルが日記を書いているような描写から始まり、そこからフリーレンが旅の中で様々な場所を訪れる姿が幻想的に、青梅氏のならではの色彩豊かなアニメーションで描かれていく。
