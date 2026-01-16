連覇狙う大岩ジャパンが４強入り！ 苦しい準々決勝に…今大会初失点も古谷弾で追いつき120分で決着つかず、PK戦の末にヨルダンを撃破【U-23アジア杯】
大岩剛監督が率いるU-23日本代表は現地１月16日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップの準々決勝でヨルダンと対戦した。
連覇を狙う若き日本代表は、グループステージ初戦でシリアに５−０で完勝。続く第２戦でUAEを３−０、３戦目でカタールを２−０で下し、３連勝のB組首位で突破を決めた。
決勝トーナメント初戦のヨルダン戦は、立ち上がりこそ相手に押し込まれたが、組織的な守備対応を見せると、徐々に主導権を握る。
８分、テンポの良い繋ぎからンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄がシュートを放つ。これはGKの好セーブに遭う。16分、横山夢樹のスルーパスに反応して背後に抜け出した佐藤龍之介のシュートもGKに防がれた。
チャンスを活かせずにいると30分、一瞬の隙を突かれ、アリ・アザイゼにネットを揺らされて先制を許す。日本はこれが今大会初失点に。
１点ビハインドで迎えた後半、ギアを上げると50分についに同点に追いつく。梅木怜が中央を持ち上がり右斜め前にパスを供給。これに、後半頭から投入された古谷柊介が走り込んで収めると、ペナルティエリア右から冷静に右足でゴールに流し込んだ。
65分には、ゴール前の混戦から抜け出した古谷がボックス内でGKに倒され、PKを獲得。しかし、これはVARが介入し、ノーファウルで取り消しとなる。
追加点が遠く、１−１で突入した延長戦でも決着つかず。そして迎えたPK戦を４−２で制し、ベスト４進出を果たした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本が最強だ」「レベルが違う」アジア王者の弟分に完勝！“10−０”で首位通過の日本に韓国驚愕！「韓国にも６−０で勝つ」「もはや我々のライバルではない」【U-23アジア杯】
連覇を狙う若き日本代表は、グループステージ初戦でシリアに５−０で完勝。続く第２戦でUAEを３−０、３戦目でカタールを２−０で下し、３連勝のB組首位で突破を決めた。
決勝トーナメント初戦のヨルダン戦は、立ち上がりこそ相手に押し込まれたが、組織的な守備対応を見せると、徐々に主導権を握る。
チャンスを活かせずにいると30分、一瞬の隙を突かれ、アリ・アザイゼにネットを揺らされて先制を許す。日本はこれが今大会初失点に。
１点ビハインドで迎えた後半、ギアを上げると50分についに同点に追いつく。梅木怜が中央を持ち上がり右斜め前にパスを供給。これに、後半頭から投入された古谷柊介が走り込んで収めると、ペナルティエリア右から冷静に右足でゴールに流し込んだ。
65分には、ゴール前の混戦から抜け出した古谷がボックス内でGKに倒され、PKを獲得。しかし、これはVARが介入し、ノーファウルで取り消しとなる。
追加点が遠く、１−１で突入した延長戦でも決着つかず。そして迎えたPK戦を４−２で制し、ベスト４進出を果たした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本が最強だ」「レベルが違う」アジア王者の弟分に完勝！“10−０”で首位通過の日本に韓国驚愕！「韓国にも６−０で勝つ」「もはや我々のライバルではない」【U-23アジア杯】