◇Uー23アジア杯 準々決勝 日本1―1ヨルダン（PK4−2）（2026年1月16日 ジッダ）

準々決勝が行われ、U―23日本代表がヨルダンと対戦。PK戦までもつれ込んだ死闘を制し、3大会連続の準決勝進出を決めた。

1―1で突入した延長戦でも決着が付かず、勝負はPK戦に。GK荒木琉偉が2本止める活躍を見せ、4―2歓喜の勝利をつかんだ。

「裏方の人やサポーター、いろんな人が素晴らしい準備をしてくれたおかげで、自分を信じて跳ぶだけでした」

序盤からボールを握り、再三、相手ゴールを脅かすも決めきれず。逆に前半30分、FWアリ・アザイゼに技ありのシュートを決められ、今大会初失点となる先制弾を浴びた。

大岩剛監督は後半頭からFW石橋瀬凪（湘南）に代えてFW古谷柊介（東京国際大）を投入。後半5分、その古谷がゴール右から放ったシュートが相手DFに当たり、ゴールに飛び込んだ。

さらに同20分、ペナルティーエリア内で古谷が倒され、PKを獲得したかに思われたがVAR判定で取り消し。その後は両チームともゴールを割れず、延長戦でも点が入らなかった。

日本は、28年ロサンゼルス五輪を目指す05年以降生まれの選手で構成。グループステージはシリア、UAE、カタールを相手に計10得点無失点という圧倒的な強さで3連勝し、首位突破した。

20日の準決勝はオーストラリアと韓国の勝者と対戦する。

アジアサッカー連盟（AFC）主催の同大会は14年に開設。今回が7回目で、日本は16年の第2回と24年の前回大会で優勝。他国よりも年下の世代ながら3度目の頂点と連覇に挑んでいる。