アシックスの人気ファッションブランド「オニツカタイガー」の生産拠点が１５日、鳥取県境港市にオープンした。

山陰アシックス工業の工場を刷新し、日本の高い技術を武器に世界のマーケットへと拡大を図る目的がある。現地では関係者向けの開所式や工場内覧会が開かれた。（林美佑）

延べ床面積９８３０平方メートルで、オニツカタイガーの製品のみを生産する工場としては国内唯一となる。

オニツカタイガーは鳥取市出身の鬼塚喜八郎氏が１９４９年に設立したブランド。当時作るのが難しかったバスケットボールシューズの販売から始まり、マラソン用の靴や南極調査用の靴などを開発してきた。７７年にアシックスに統合された後、２００２年からブランドとして復活。パリやミラノなど海外を中心に１９０店舗以上を展開している。２０２７年をめどに米国市場への再進出を目指している。

式典には、地元関係者や国内外のメディアが参加。アシックスの広田康人会長が「山陰アシックス工業で５６年かけて培ってきた高い技術と人材を継承して生まれ変わる。鳥取から世界へ次の時代の価値を生み出す場とすることを約束したい」とあいさつした。

俳優の山下智久さんも出席し、山下さんがデザイン監修した新作が発表された。この工場で生産され、併設の境港のショップと公式オンラインサイトで３月から購入できる予定という。

内覧会では、裁断や縫製、加工などを機械と手作業で丁寧に作る様子を公開。うるし塗りを表現する技術や柔らかくくたっとした使用感を表現するなど特殊な加工技術も紹介された。

１６日からは、工場で作られた靴やカバンなどが購入できるショップ（平日限定）もオープンする。初期に作られた靴など歴史を知れる展示もある。